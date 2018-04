Arrasate: «El partido ha salido a pedir de boca»

El entrenador del Numancia, Jacoba Arrasate, fue claro al término del encuentro que finalizó en Los Pajaritos con un saldo de 3 a 0 a favor del local: «Hemos hecho un gran partido, ha salido todo a pedir de boca». Arrasate certificó que los rojillos habían igualado la intensidad rival e impuesto su propio estilo con un «fútbol particular». «He visto bien al equipo en todo momento. Nunca sabes con dos cero y el tercer gol ha puesto el partido muy de cara, lo hemos gestionado bien». Esta victoria, dijo sabedor de las posibilidades del Numancia, es «importante». «Estábamos pendientes de un gol de ellos por el ‘goalaverage’ y Aitor ha hecho una parada de mérito», destacó. Así, con esta victoria, el equipo soriano deja su camino marcado, un camino ascendente. «Vamos a seguir así, seguiremos con la misma humildad y la misma intención», aseguró el técnico a la par que no escondía que esta situación es excepcional para el conjunto numantino. «Llevamos tiempo soñando despiertos, el equipo se ha ganado el crédito sobre todo en casa pero esto no para, tenemos 61 pero necesitamos más, ojalá ante el Valladolid hagamos el partido que hemos hecho hoy». El entrenador no baja los brazos: «Tenemos que hacer este tipo de partidos para que el rival esté incómodo, seguimos ilusionados pero aún quedan cinco partidos».

Anquela

«Es un día muy duro porque no hemos dado el nivel que corresponde», advirtió al finalizar e partido Juan Antonio Anquela, técnico Del Real Oviedo. «Tres fallos defensivos y alguno más que nos han podido meter», dijo sobre las acciones de los tres tantos numantinos. «Son errores individuales o colectivos, hoy en ningún momento hemos dado sensación de competir y el rival ha sido mejor en todo, el primer culpable soy yo. Lo que más me duele son las sensaciones. Quiero analizar por qué no competimos, levantamos lo brazos, discutimos…en lugar de hacer nuestro trabajo, si a eso añadimos que en frente tenemos un gran equipo pasa esto». Anquela estaba convencido de que el partido «pintaba mal» para los de Oviedo «en la primera jugada» e hizo autocrítica. «A la mínima somos muy frágiles. Los cambios en el once no han solucionado nada. Voy a estar siempre con mi equipo y al frente de esto, siendo el culpable, pero se tiene que dar cuenta que esto es otra historia». Habló de la necesidad de su equipo de ganar en casa y la realidad de que «a la primera dejamos de ser un equipo sólido y eso es grave». Alabó además el juego del Numancia: «He advertido lo que podía pasar, el primer gol es para verlo pero hay que seguir. Tienen buen equipo y es justo vencedor, está en la línea de conseguir algo bonito porque se lo están ganando».