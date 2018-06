Arrasate: "Hemos ganado de manera justa"

Jagoba Arrasate, entrenador del Numancia, compareció en la sala de prensa de Los Pajaritos con la satisfacción de la clasificación lograda. «La vaca aún tenía leche, hemos hecho un gran partido y hemos ganado justamente y los resultados se han dado, tenemos por delante una semana apasionante porque el miércoles jugamos otro partido muy importante. Me he encontrado un vestuario volcado, hemos tenido el premio del play-off y ahora somos conscientes de que tenemos que pelearlo y recuperarnos para el miércoles», relató el técnico, que analizó el partido de su equipo. «Hemos sido superiores interpretando bien el juego, mereciendo más goles, el suyo nos ha metido el miedo en el cuerpo», reconoció. Sobre el próximo rival, «el Zaragoza es un gran equipo y ahora vamos a por el sobresaliente», añadió. De la incertidumbre por los resultados, Arrasate explicó cómo lo vivió en la banda. «Con los gestos del público te das cuenta de los resultados, el doctor con el móvil…a nosotros nos daba igual pero los resultados han sido buenos. Ojalá me hubiera guardado a Julio para el play-off, él ayuda desde todos los lados pero esto es mérito de todos. Ojalá tengamos más partidos importantes», finalizó el entrenador numantino.

El técnico de la Cultural, desolado

Rubén de la Barrera, por el contrario, ofreció la otra cara, la más amarga. «Es el día más triste sin duda. La sensación es la de un equipo que ha perdido la categoría, es duro para todos, al acabar el partido fuimos a dar las gracias a la afición. Es un día y momento complicado como para transmitir cosas. El futbol te permite mucho y en otras vives momentos no deseados. Teníamos ilusión por mantener la categoría, por el crecimiento del club y es un momento complicado», explicó el técnico que analizó el encuentro. «La primera parte nos ha costado con muchas soluciones al pie y no al espacio, en la segunda teníamos más presencia al estirarnos más, el dos a uno nos mete en el partido pero no ha habido posibilidad del empate. El gol de Rodri nos daba a nosotros y podía generar dudas a ellos pero no nos ha valido. A partir del dos a cero uno tiene que mirar a otros campos y sólo queríamos lograr el empate», comento. Sobre la temporda, «normalmente en temporadas largas el fútbol te coloca donde tu rendimiento te ha llevado, creo que muchos pequeños detalles nos han traído a esta última jornada. Teníamos que haber ganado otros partidos y no se hizo», resumió el entrenador de la Cultural Leonesa.