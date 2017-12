Arrasate: "La expulsión ha sido decisiva"

Jagoba Arrasate no podía estar más satisfecho después de la gran remontada del Numancia ante el Valladolid en un choque en el que su equipo perdía por 2-0 a falta de media hora y terminó ganando. «El Valladolid tiene la virtud de atacar muy bien y seguir atacando cuando va ganando, pero le cuesta cerrarse. Contra otro tipo de equipos con 2-0 no hay nada que hacer y contra el Valladolid, al igual que puede golearte, te puedes meter en el partido», explicó el preparador al ser preguntado si tras el descanso veía factible la remontada.

«El gol nos ha metido en el partido y la expulsión de Kiko Olivas ha sido decisiva. Nos llevamos tres puntos importantísimos», prosiguió el técnico, que reconoció que la segunda cartulina amarilla del zaguero blanquivioleta dio alas a los suyos, que bajo su punto de vista, no comenzaron bien. «Hemos empezado con miedo. El Valladolid tenía un buen juego posicional y había miedo de ir a la presión», señaló ante los medios de comunicación. Sin embargo, «en el descanso hemos hablado de que teníamos que llevar la presión más arriba, arriesgar, jugar en campo rival y meter un gol para que hubiese partido. Hemos creído que apretando más arriba podíamos hacer más daño. Los cambios nos han dado mucho», finalizó.

LUIS CÉSAR: "Estamos dañados, dolidos y tristes"

La cara de Luis César era un poema. El técnico del Valladolid no daba crédito a lo ocurrido minutos antes en Pucela y se quiso responsabilizar en todo momento del KO sufrido por su equipo. «Diga lo que diga estará mal dicho. Todo lo que diga estará bajo sospecha. En peores me he visto. No creo que el equipo se esté cayendo, para nada. Creo que no hemos merecido perder», explicó. «Estamos dañados, dolidos, tristes y es un momento crítico a lo largo de las ligas. No hay ningún equipo que se escape de eso. Queda tiempo para todo. La segunda parte no es el camino a seguir. No voy a poner paños calientes diciendo que nos quedamos con diez, pero creo que nos dañó. La Liga continúa. No esperábamos estar en esta situación», explicó.

El técnico gallego comentó la expulsión de Kiko Olivas. «Hemos perdido un central, hubo un desajuste al irse Kiko y nos han metido esos goles». Sobre el hecho de disponer de otro central en el banquillo, fue rotundo. «En el campo tenía tres y pensé que era acorde tener sólo a Moyano. Íbamos ganando y tenía a Guitián y Deivid». Por último, optó por pasar página cuanto antes y centrarse en el próximo partido. «Es una derrota dura, también por la forma. Sólo queda levantarse y tirar para adelante. El fútbol es esto. En lo momentos fáciles es muy fácil ser entrenador», finalizó