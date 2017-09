Arrasate: "Me voy contento con el punto, es justo"

Jagoba Arrasate analizaba el encuentro en clave de éxito y consideraba que su equipo había logrado un valioso punto ante un Cádiz que, para él, supo jugar su partido cuando se quedó en inferioridad numérica: "Los primeros cinco minutos de partido fueron de dominio del Cádiz, pero poco a poco fuimos dándole la vuelta a la situación. Teníamos el balón y buscábamos la portería contraria, pero el Cádiz no es el mejor rival para jugarle contra diez. Cuando se vieron con uno menos, el equipo se replegó muy bien y no pudimos hacerle mucho peligro, a pesar de que teníamos el balón".



Con todo, el técnico del Numancia aseguraba que "me voy contento con el punto conseguido porque lo considero justo y porque no ha sido nada fácil conseguirlo. El equipo ha trabajado bien, lo ha dado todo y ha conseguido el empate. Sumar es muy importante y hay que intentar ganar cuando estás bien". Respecto al rival, Arrasate señalaba que "el Cádiz es un buen equipo y el trabajo defensivo que han hecho ha sido increíble. Nosotros también hemos trabajado muy bien en defensa y hemos intentado buscar el gol, pero no hemos conseguido superar su defensa2.



Respecto al futuro, el técnico del Numancia comentaba que "tenemos la vista puesta en el próximo partido ya. Lo importante ahora es seguir con el trabajo que estamos haciendo, que creo que es muy bueno. La afición del Cádiz apretó mucho al final del partido y eso nos ha puesto nerviosos, este campo es verdaderamente difícil".

ÁLVARO CERVERA

Por su parte, Álvaro Cervera se mostraba muy satisfecho con el empate logrado por su equipo en un encuentro que se le complicó en el minuto 38 con la expulsión de Barral: “El punto conseguido es muy importante, por como lo hemos hecho y porque lo hemos hecho contra un rival directo". Añadía el técnico del Cádiz al respecto que "quedarnos más de medio partido con un hombre menos en el terreno de juego contra un rival de este calibre, y conseguir que no te marquen un gol, es difícil y estoy satisfecho con el trabajo que ha realizado mi equipo".



Analizando esa circunstancia del encuentro, Cervera comentaba que "tras la expulsión de Barral había que jugar con inteligencia y creo que lo hicimos, incluso creo que en alguna ocasión aislada estuvimos a punto de llevarnos el partido, pero preferimos jugar tranquilos y no arriesgar, sobre todo jugando con uno menos durante toda la segunda parte". También comentaba el técnico local que "tendré que ver las imágenes de la expulsión, si no es un error del árbitro el jugador tendrá que darme explicaciones por una acción con el balón parado".



Respecto al rival, Álvaro Cervera comentaba que "el Numancia ha demostrado porqué está arriba en la tabla y estoy seguro de que vamos a seguir siendo rivales directos hasta el final".