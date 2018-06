Arrasate quiere «vivir una noche mágica»

Con más expectación que otros días compareció Jagoba Arrasate en la sala de prensa de Los Pajaritos para dar sus impresiones de la previa del encuentro ante el Real Zaragoza con el que se hoy, a partir de las 20.30 horas, se abrirá el play off de ascenso. El entrenador del Numancia quiere conseguir un buen resultado para viajar el sábado a La Romareda y no ve con malos ojos que el cartel de favorito lo tenga el conjunto maño. Arrasate sueña con vivir hoy «una noche mágica» en Los Pajaritos.

«Hemos cumplido parte del sueño que era la clasificación para la promoción y ahora tenemos un reto mayúsculo ante el Zaragoza con el objetivo de pasar de ronda». Con estas palabras iniciaba el entrenador vasco una rueda de prensa en la que dio a entender que el Numancia se encuentra a gusto partiendo como víctima ante un rival que acabó la Liga regular como tercer clasificado.

Y es que el conjunto aragonés es favorito para acceder a la siguiente fase del play off por lo números que ha descrito en la segunda vuelta del campeonato y que le han llevado a una promoción que en parecía casi imposible en el ecuador de la Liga. «Es una gran oportunidad ante el mejor equipo de la segunda vuelta», comentaba Arrasate. A pesar de este favoritismo maño, el míster vizcaíno se mostraba convencido de las posibilidades de los suyos. «Tenemos motivos para ser optimistas», añadía.

En relación a este favoritismo, Arrasate señalaba que esta condición «hay que demostrarla en el campo». El de Berriatua es consciente de que en todas las apuestas el Zaragoza es candidato para seguir con vida en la segunda ronda del play off de ascenso, aunque avisaba que «no me incomoda ser las víctimas». El Numancia va de tapado en una fase de la temporada en la que entran en juego otros tres clubes del potencial del propio Zaragoza, del Sporting d Gijón y del Valladolid.

El preparador numantino no quiere pensar más allá del compromiso de hoy en Los Pajaritos y aseguraba que «si hacemos un buen partido en la ida tendremos opciones en La Romareda». Arrasate tiene claro que la eliminatoria se decantará en la capital del Ebro y afirmaba que «sería rato que mañana se decidiera. Lo normal es que el pase de decida allí».

En la comparecencia ante los medios de comunicación también le recordó al técnico rojillo los dos enfrentamientos en la Liga regular en los que el Numancia perdía tanto en la capital aragonesa como en Los Pajaritos. «Espero que sean partidos diferentes a los de la Liga regular», comentaba el vasco, quien reconocía que el Zaragoza había sido mejor que el Numancia tanto la primera como en la segunda vuelta de la Liga.

Arrasate también se refería a un rival del que afirmaba «llega en su mejor momento». El entrenador de los sorianos destacaba que el equipo maño tiene un dibujo y un estilo de juego «muy definido». El vasco, que echaba la mirada atrás y recordaba la buena Copa del Rey que hizo su equipo como una «pequeña ventaja», sabe que «si no minimizamos al Zaragoza no tendremos opciones».

Otro de los aspectos a tener en cuenta en este tipo de eliminatorias a estas altura de temporada es el cansancio de los equipos. «El esfuerzo de mañana -hoy para los lectores- va a ser titánico», apuntaba el máximo responsable del banquillo numantino. Eso sí, Arrasate y los suyos no se van a guardar nada y añadía que «ya veremos lo que hacemos el sábado. Lo que está claro es que necesitamos a todos enchufados».

En lo que se refiere al once por el que apueste ante el cuadro zaragocista, Arrasate indicaba que todavía no tiene decidida la alineación de esta tarde, aunque el técnico señalaba que «después del buen partido jugado ante la Cultural Leonesa no habrá muchos cambios». La idea del vizcaíno sería en un principio dar continuidad al bloque que superó por 2-1 a los leoneses. Respecto a la anterior jornada ante el Sevilla Atlético, Arrasate llegó a introducir hasta cuatro variantes para recibir a los culturalistas. Las novedades en el once inicial del Numancia fueron Markel Etxeberria en el lateral derecho, Carlos Gutiérrez en el centro de la defensa, Pere Milla en la posición de mediapunta y Guillermo en la delantera. Los cuadro efectivos seguirán en los planes del míster ante el Real Zaragoza.

Manu y Grego son bajas

Además de la ausencia ya conocida de Luis Valcarce, para el encuentro de esta tarde las dos bajas que tendrá el Numancia ante el Real Zaragoza serán Manu del Moral y Grego. El primero es una ausencia importante ya que con ocho goles comparte con Guillermo su condición de pichichi. Manu del Moral se ha perdido las dos últimas jornadas de Liga por unas molestias en el recto anterior que se producía ante el Atlético Osasuna en la antepenúltima fecha liguera. El ariete fue baja ante el filial sevillista y ante la Cultural. Por su parte, Grego ya tuvo que ver el partido ante la Cultural Leonesa desde la grada. Jagoba Arrasate dará la lista de 18 jugadores convocados en los minutos ante del choque contra los zaragocistas.