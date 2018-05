El entrenador del CDNumancia, Jagoba Arrasate, calificó el partido de Lorca como «súper importante» justo en el momento en el que se deciden las cosas. «Quedan cuatro partidos y tenemos la oportunidad de sumar tres puntos y debemos hacer todo lo posible para que así sea», comentó ayer el técnico momentos antes de emprender el viaje a tierras murcianas. «Nos toca enfrentarnos a un rival diferente, con un dibujo diferente y que últimamente está haciendo bien las cosas en casa. Un partido diferente para el que debemos estar preparados y a la altura para intentar conseguir los tres puntos», indicó.



Pese a su condición de equipo descendido, Arrasate no minusvaloró las posibilidades del Lorca. «Para mí es un partido complicado, en sus últimos cuatro encuentros en casa han ganado dos y han empatado otros dos frente a rivales de entidad. Y justo ahora es cuando mejor están, es curioso. El otro día perdieron, sí, pero se quedaron con un jugador menos. Su trayectoria es buena ahora y están compitiendo bien. Cambiaron de entrenador y en enero tuvieron entradas y salidas de jugadores. Ahora es cuando están compitiendo bien y será un partido peligroso, pero nada de trampa porque sabemos de su complejidad», añadió.



Para superar esa dificultad, Arrasate reconoció que deben imponer su estilo. «El otro día nos costó estar cómodos. Siempre decimos que cuando estamos cómodos, cuando podemos correr al espacio, cuando jugamos a pocos toques, cuando defendemos lejos de portería, ese partido nos va mejor. Deseo y espero ese partido, pero es un rival con tres centrales y dos carriles. Es diferente y lo están haciendo ahora bien y debemos contrarrestar eso para estar cómodos y hacer el partido que nos interesa», analizó Arrasate, consciente de que las diferencias entre uno y otro deben plasmarse en el marcador. «Sabemos lo que nos jugamos, no tenemos ninguna excusa. Dependemos de nosotros y no debemos mirar hacia atrás. Hemos hecho las cosas bien y por eso estamos en esta situación. Si no lo conseguimos será culpa nuestra. Respetamos al rival, sí, tenemos que contrarrestarlo, sí, pero debemos dar nuestro mejor nivel para ganar. Ganando no es definitivo, pero damos un gran paso, casi definitivo», reconoció.

Renovación

Inmerso en la lucha por clasificar al Numancia entre los seis primeros, Jagoba Arrasate reconoció ayer que ha mantenido alguna conversación sobre su futuro aunque en estos momentos no es su prioridad. «Hemos hablado alguna vez y volveremos a hablar. Los rumores que salen son situaciones típicas de mayo. Mi mayor ilusión es ganar en Lorca y meter al equipo en el play-off para que tenga opciones de ascender. Es en lo único en lo que estoy centrado en estos momentos», confesó el técnico, que tampoco dio mucha importancia a los incentivos que pueda recibir su rival. «No me preocupa nada. La ilusión que tenemos ahora por jugar el play-off no es equiparable a la prima, si hubiera y tampoco me importa. Sé cómo están mis jugadores, la ilusión que tienen por terminar el año en la posición en la que hemos estado toda la temporada y tener la posibilidad luego de ascender. Para mí eso está por encima de cualquier prima», finalizó.