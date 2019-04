Fundado en 2000, el Triatlón Soriano competirá el año de su vigésimo aniversario de existencia en la máxima categoría de la liga de clubes de duatlón. El club soriano consumó el ascenso al peldaño más alto en el Campeonato de España de duatlón disputado el pasado fin de semana en Soria. El colofón a una trayectoria marcada por momentos espectaculares, con la consecución de renombrados éxitos deportivos, y otros trágicos, como el atropello mortal de María García Rubio. Un club que ha crecido desde las seis o siete licencias de 2000 a las cerca de 80 en el presente año, además de contar con una Escuela municipal detrás para la formación de un número creciente de deportistas.

El éxito del ascenso se entiende desde la simbiosis de los recién llegados, surgidos de la Escuela, como los hermanos Izquierdo (Alfonso y Jaime), María Mediavilla, Elgar Lloret, Lucas Izquierdo, con los representantes más veteranos como Rubén Andrés o David Rodríguez Rújula, y los consagrados como Nacho Barranco o Álvaro Carpintero, entre otros. Todo ha sumado. El punto común, el origen soriano de casi todos ellos.



El ascenso se convirtió en una carrera de fondo. Cada año transcurrido, una división a superar. Pero también el del déficit femenino en el club. Para ascender se necesitaba la aportación de las chicas y llegó con el tiempo. En un principio, no había ninguna licencia femenina. Ahora, una quincena de chicas representan al club en las diferentes citas en las que se presenta. El Triatlón Soriano participó en las cuatro primeras jornadas de la liga (Duatlón de Clubes de Punta Umbría, Duatlón por Relevos Mixtos de Punta Umbría, Duatlón Contrarreloj de Avilés, Duatlón de Relevos de Avilés) con la necesidad de presentar también la parte femenina. El objetivo del club pasa por afianzar la cantera y el cuadro femenino, según reconoce Rubén Andrés, alma mater del Triatlón Soriano. El futuro se presenta con la incógnita lógica de ver la evolución del Triatlón Soriano en la máxima categoría de clubes. «Nuestro objetivo en el primer año no puede ser otro que luchar por la permanencia», asume Rubén Andrés, consciente de que competirán entre los 15 mejores de la Primera división. «El equipo no tiene al campeón de España de duatlón en la distancia sprint ni cuenta con figuras de la talla de Javier Gómez Noya o Mario Mola, por ejemplo.Somos un equipo formado por sorianos en su mayoría, compacto y equilibrado. Nuestra mejor virtud es la de sacar gente con un gran nivel. Han pasado por nuestras filas un número destacado de deportistas a lo largo de todo este tiempo con un gran palmarés a nivel nacional e internacional», explica Rubén Andrés, duatleta destacado de una lista que también completan Nacho Barranco, Jaime Izquierdo, Sergio Sánchez Salmerón, entre otros.



En el año del vigésimo aniversario de su creación, el Triatlón Soriano afrontará la temporada de la permanencia entre los 15 mejores clubes de duatlón. Una liga complicada para un recién llegado a la máxima categoría aunque con la suficiente experiencia para presentar batalla. Sus dos decenios de existencia dan fe de sus posibilidades. Entre alguna de ellas, la enorme respuesta que encuentra también entre los grupos de edad. El duatlón y el triatlón no están reñidos con el paso del tiempo. Las pruebas son tozudas y deportistas como Javier Hernández, Carmelo Gómez, Ricardo San Juan o Jesús Moñux, cada uno en su rango de edad, lo demuestran asiduamente con sus actuaciones.



El Triatlón Soriano festejó el pasado fin de semana el ascenso de categoría con la actuación de tres de sus componentes más destacados, Nacho Barranco, David Rodríguez Rújula y Jaime Izquierdo. Exponentes de un trabajo desarrollado a lo largo de mucho tiempo y que ha conseguido un resultado extraordinario. Ahora, les queda saborearlo y defenderlo durante la próxima temporada.