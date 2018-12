El Numancia sostiene su trayectoria gracias al valor de Los Pajaritos, escenario propicio y necesario para encadenar sus mejores resultados del presente curso. Frente al Albacete, regresa esta tarde para cerrar el año cronológico en Soria. Uno de los más destacados de los últimos tiempos por su significado en la competición del pasado curso y sus logros con la clasificación para la promoción de ascenso, cimentada en el trazo como local. En el presente, la intención es mantener esa dinámica para finalizar 2018 y prolongarla el año por estrenar. La tarea es compleja por la igualdad de la categoría y el nivel de competencia exhibido por la mayoría de los contendientes. Entre ellos, el Albacete, equipo de los destacados en el primer tramo de la campaña, que se presenta en Soria como uno de los más acreditados visitantes. El duelo enfrenta a un equipo reputado en casa frente a otro reconocido como experto en sus desplazamientos donde solo ha perdido en dos de sus ocho salidas, ganando en cuatro ocasiones y empatando en otras dos. Un choque de tendencias y dinámicas opuestas. Aritz López Garai aspira a dar carrete a la versión de su equipo ofrecida como local aunque la trayectoria del conjunto manchego le deja la duda sobre si contará con tanto dominio del balón y de los tiempos de juego como en ocasiones anteriores. La lucha por la iniciativa es uno de los alicientes del partido y una oportunidad a la vez para observar quizás algún registro diferente. Lo que está claro es que el Numancia de López Garai no renunciará a dominar el balón como vía principal para acercarse a la victoria, lo que se convertiría en un gran colofón al 2018, de un valor determinante por Los Pajaritos. La buena salud del conjunto soriano pasa por aferrarse a su fuerza en casa.

El técnico

Frente al Albacete, solo cabe seguir con «la dinámica positiva que tenemos como locales», aseguró ayer Aritz López Garai a modo de intención para el partido de esta tarde ante el rival manchego. «Intentaremos estar en nuestra mejor versión porque si lo conseguimos estaremos cerca de la victoria, sabiendo de la dificultad que entraña, pero en casa el equipo se está comportando bien y se siente cómodo», apuntó el técnico en la sala de prensa de Los Pajaritos. Esa versión se observó también en la segunda parte frente al Deportivo, muy diferente, dual, respecto a la del primer acto. López Garai lo explicó a través de las dificultades encontradas para imponerse a un rival de enorme peso futbolístico. «Lo primero es que jugamos frente al Deportivo de La Coruña y en su casa, un rival delante de mucho nivel y que no siempre puedes hacer lo que tú quieras, ni conseguir dominarlo ni conseguir someterlo como hicimos en el segundo tiempo. Ellos tienen una plantilla y un equipo hecho para ascender y un presupuesto descomunal y al final tienes que saber la realidad de las cosas. Que hay que mejorar, por su puesto. Es una competición en la que juegas frente a un rival con puntos fuertes y el Deportivo durante el primer tiempo estuvo muy bien y no supimos defenderlo. En la segunda parte nosotros les creamos muchos problemas y ellos tampoco supieron la fórmula de defender. Al final, más allá de valorar si estuvimos mejor en el segundo tiempo, que es obvio, creo que también hay que saber las circunstancias de porqué el primer tiempo no puede ser tan bueno como el segundo. Y en este caso había un rival como el Deportivo delante», indicó, sabiendo también que los partidos se rompen en las segunda partes: «Se abren los partidos y en la segunda parte se pierde la energía y hay más espacios». Sobre el rival, el técnico destacó que «el Albacete es peligroso, está en la parte de arriba, lo está haciendo fenomenal, está bien trabajado, con un buen entrenador y no me sorprende por cómo ve el fútbol y la forma de trabajar, que es buena. A eso le unes el nivel de la plantilla que también es alto y la confianza adquirida por los resultados y nos dice que será un rival complicado», describió Garai, que mantendrá el guion utilizado en casa como en jornadas anteriores. «Los partidos son bastante similares:llevar el peso del partido y el rival intenta contragolpearnos. Quizás sea algo diferente porque ellos se encuentran en la clasificación cómodos y vendrán a por el partido desde el inicio. Seguramente, el dominio tan habitual que tenemos sobre los rivales en casa sea más compartido y habrá que saber defenderse cuando toque. Espero un rival complicado y la clasificación está por algo y ellos están arriba. No siempre podemos hacer lo que queremos y llevar el guion del partido a donde nos convenga, ojalá, pero será difícil», comentó.