«Es la asignatura pendiente», reconoció una vez más Aritz López Garai en relación a la falta de victorias lejos de Soria. El entrenador del Numancia repasó ayer la actualidad de su equipo antes del próximo desplazamiento para jugar frente al Almería. En los doce precedentes, todavía no conoce lo que es regresar con los tres puntos. «Fuera de casa somos un equipo difícil de batir porque hemos conseguido ocho empates y cuatro derrotas, pero algún día tenemos que ganar. Cuanto antes, mejor, porque queda liga por jugar y para quitarnos el lastre de que no ganamos fuera. Ojalá sea este fin de semana», pronosticó el técnico.



A partir de un buen resultado en Almería, el equipo podría encarar los siguientes compromisos desde una nueva perspectiva ya que en estos momentos se sitúa equidistante, ocho puntos de la zona de descenso y de la de promoción de ascenso. «Puede ser importante el partido, igual que la victoria frente al Lugo, que nos perseguía y nos distanciamos. Ahora, tenemos a un rival por arriba y podemos adelantarlo o que se nos vaya un poco, con el inconveniente de que en casa nos ganó y cuenta con el golaverage a favor. Iremos con la intención de ganar, siendo nosotros mismos en un escenario que no es fácil para los rivales, pero tenemos opciones», confió el vizcaíno.



El momento de la competición presenta al Numancia en la zona media, alejado del peligro y con la posibilidad de progresar o quedarse en tierra de nadie. «Cuando se crearon los play-off se intentó evitar jornadas intrascendentes. Nosotros estamos en una posición intermedia alejados de la zona caliente y en la que asoma a lo lejos la zona bonita. Si somos capaces de ganar al Almería, lo veremos más cerca. De lo contrario, miraremos otra vez de reojo hacia atrás. Es un partido importante para los dos», confirmó el técnico, que ve al rival más asentado esta temporada. «El Almería está consiguiendo la tranquilidad que necesita y gran parte es debido a su entrenador. Es un chico de la casa que ha cogido al equipo en diferentes situaciones muy complicadas sacando rendimiento a la plantilla. Este año han apostado por él y les está dando la razón. Tiene un equipo, bien compensado, con bandas muy rápidas, gente con experiencia en zonas importantes, mediocentro, centrales y portería, pero lo importante es el rendimiento que les saca», señaló.

Refuerzos

Cerrado el mercado de invierno, Aritz López Garai valoró de manera «muy positiva» la remodelación de su plantilla con la incorporación de cuatro jugadores, tres titulares en la anterior jornada y el cuarto podría entrar de inicio en Almería por la baja del sancionado Alberto Escassi. «Nos hemos reforzado muy bien. Eran situaciones que debíamos corregir. La de Ganea era porque en el lateral izquierdo nos ha pasado de todo; la de David es porque el gol no se nos ha dado del todo bien; Gus Ledes ha venido a reforzar una posición en la que hemos tenido salidas y Derik ha venido fenomenal tras la salida de Grego y Dani Calvo porque no teníamos centrales al uso. César Palacios ha realizado un trabajo buenísimo convenciendo a los futbolistas. Ahora, nos toca disfrutar de ellos y del resto. Han venido a ayudar y a completar algo que ya había, que era bueno», destacó el técnico, que ve a su plantilla con «más posibilidades de competir». «No digo que la gente que se haya ido no tuviera nivel para competir. Los que se han ido no contaban con mi confianza, como sí la tienen los que han venido. Cada entrenador tiene más confianza o le gusta más unos jugadores que otros. Y los que han llegado gozan más de mi confianza por diferentes motivos y los que se han ido no han tenido la suerte de contar con mi confianza. Es más cosa mía que de ellos. Lo que ha llegado me satisface más», describió.