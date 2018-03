Atasco hacia Primera

La clasificación de Segunda División presenta un atasco importante en la zona alta, desde donde se ven las opciones de ascender de categoría. Más de la mitad de los equipos de la división de plata tienen sus miras puestas en subir a Primera División cuando por delante restan once jornadas de competición regular. 33 puntos en juego y puede pasar de todo en el tramo decisivo de la temporada. El C.D. Numancia es uno de los claros aspirantes ya que con 48 puntos está a sólo uno de las plazas de promoción.

La victoria del Sporting de Gijón en Huesca el lunes todavía ha comprimido un poco más la tabla. El equipo oscense se queda sin liderato en beneficio del Rayo Vallecano y el conjunto gijonés empieza a ver la posibilidad real de luchar por el ascenso directo. Los asturianos son cuartos y la segunda posición la tienen ahora a una distancia de únicamente cinco puntos. Con Baraja han reaccionado para meterse de lleno en la pelea por el ascenso.

El Rayo parece que es en estos momentos el equipo más en forma de la categoría y ello le ha aupado al liderato, con los mismos puntos que un Huesca en horas bajas y que en las últimas jornadas ha visto como su renta de ascenso directo se ha ido reduciendo hasta los cinco puntos actuales.

El Cádiz ha superado su crisis de resultados y, después de perder en Los Pajaritos y en Pamplona, se ha rehecho con dos triunfos seguidos contra Sevilla Atlético y Cultural de León. Los gaditanos son cuartos, con dos puntos de colchón sobre el Sporting.

Granada y Zaragoza son los otros dos conjuntos que completa la zona de play off con 49 puntos respectivamente, pero con unas dinámicas bien diferentes. Mientras el Granada está describiendo una curva descendente al encadenar tres derrotas seguidas, el Zaragoza va lanzado. El equipo maño encadena seis victorias seguidas y no pierde desde finales de enero cuando lo hacía precisamente ante el conjunto granadino.

El pelotón perseguidor lo integran hasta siete equipos, si se tiene en cuenta que escuadras como Tenerife y Albacete todavía no han dicho su última palabra. Tinerfeños y albaceteños suman 43 puntos, a seis de los puestos de play off. El grupo de grandes aspirantes a dar un giro a la zona de promoción actual lo forman Oviedo, Numancia, Valladolid, Osasuna y Lugo.

Los ovetenses de Anquela ganaban el pasado fin de semana al Granada y siguen sin bajarse del tren del play off. Con 49 puntos tiene los mismos que el Zaragoza. El Numancia también se reivindicaba ganando al Tenerife para poner fin a una racha de tres semanas sin ganar. Los de Jagoba Arrasate son octavos y sus 48 puntos se fraguan especialmente en Los Pajaritos. Y es que sólo 14 los ha sumado como visitante.

El Osasuna tropezaba el pasado sábado en su campo pero sus opciones de subir están intactas, al igual que las de un irregular Valladolid que tiene su talón de Aquiles a domicilio. El Lugo también está bien colocado cuando llega la hora de la verdad.

El play off más caro desde hace cinco temporadas

El Zaragoza es el equipo que marca el límite del play off con un total de 49 puntos en las 31 jornadas disputadas. Es la cifra más alta en la zona de promoción en los últimos cinco años. Así la pasada campaña el conjunto que marcaba la frontera era el Getafe con 47 puntos. El conjunto madrileño se iba a meter en el play off e iba a ser el conjunto que acompañaba a Levante y Girona hacia Primera División. Hace dos campañas era el Córdoba el que ocupaba la sexta plaza con un total de 47 puntos. El Zaragoza también sumaba 47 hace tres años. Hace cuatro años era el Tenerife el que estaba en play off con 44 puntos. Para encontrar una promoción más cara hay que remontarse al ejercicio 2012-2013 cuando Las Palmas acumulaba 51 puntos después de 31 encuentros jugados. También sumaba 51 puntos el Hércules en el curso 2011-2012. En la primera temporada que se instauró el sistema de play off (2010-2011) el Cartagena era el sexto clasificado con 48 puntos. En los ocho años con la promoción para conocer el tercer equipo que sube el Numancia se ha quedado con las ganas. El objetivo es que a la novena sea la vencida.