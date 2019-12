El Comité de Competición sancionará esta semana a dos jugadores del Numancia por acumulación de amonestaciones al cumplir el ciclo de cinco tras ver la amarilla el pasado viernes en el enfrentamiento ante el Málaga. Carlos Gutiérrez y Gus Ledes se perderán el próximo compromiso en Canarias frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Dos jugadores fijos en el esquema de Luis Carrión. Los cambios son obligados para el entrenador numantino. Carlos Gutiérrez es habitual en el eje de la defensa y ya se perdió un encuentro por sanción en la jornada quinta. Esa ausencia le pasó factura puesto que no recuperó la titularidad hasta tres partidos después. Derik Osede se presenta como la alternativa para sustituir al tinerfeño. Gus Ledes, por su parte, se perderá sus primeros minutos de competición. El luso lo ha jugado todo hasta la fecha y su ausencia se dejará notar porque el técnico no le había buscado de momento ningún sustituto tanto a la hora de alinearle de inicio como de suplirle una vez comenzado el partido. Las alternativas son variadas con diferentes jugadores para esa posición:Kako, Otegui, Noguera, Albiach, Vidorreta... todos centrocampistas para formar de inicio en una cita en la que no estará por primera vez Ledes. Partido para el que inicia hoy la preparación de la semana el Numancia hasta el viaje el sábado para jugar el domingo.