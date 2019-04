«Bajamos el rendimiento fuera»

A falta de ocho jornadas para completar la liga, la clasificación en la parte baja se estrecha entre los equipos implicados en la lucha por la permanencia. El Numancia cuenta con una ventaja de cuatro puntos -siete si suma los tres seguros de su enfrentamiento con el Reus- sobre el Extremadura, conjunto que marca la línea roja del descenso. La prioridad del club soriano es asegurarse la permanencia cuanto antes, así lo entiende su entrenador, Aritz López Garai, que ayer repasó la actualidad del equipo en vísperas de viajar hoy a Cádiz donde jugará el próximo domingo. «La clasificación se está ajustando porque estamos llegando al final. Todo el mundo busca cumplir sus objetivos. Tenemos 40 puntos y quedan ocho partidos por delante y uno de ellos es el que nos mide al Reus. Sería tener 43 puntos a falta de siete jornadas, que son 21 puntos en juego. Veremos en cuánto está la salvación», inició el técnico su exposición. «Más allá de eso, solo nos podemos centrar en el Cádiz e intentar ganar. Sabemos la entidad del rival y cómo está, y lo que suceda en otros campos no nos tiene que afectar hasta que pasen muchas jornadas, quede poco y Dios quiera que no tengamos que estar pendientes de nadie. Ahora, debemos estar pendientes de nosotros, que ya bastante tenemos. Si hacemos un buen final de liga, no tendremos agobios ni problemas», continuó el técnico.



El estilo del Cádiz al que le gusta jugar con espacios y en rápidas transiciones marcará el enfrentamiento del domingo. «Tenemos dos opciones o una muchas veces. El Cádiz es un equipo que si le dejas mucho campo a la contra te mata. Pero si no le atacas ni le haces nada, por el contrario, es un conjunto defensivamente muy sólido. Tienes que asumir muchos momentos en los que te van a correr, otra cosa es que los defiendas bien o mejor o con menos metros a tu espalda. Tenemos que evitar que nos corran demasiadas veces, sabiendo que a todos los equipos les hacen contras buenas. Luego, si les das el balón es un equipo que centra mucho lateralmente», analizó. A partir de estas premisas, López Garai buscará soluciones para encarar el duelo. «Plantearemos un partido en el que debemos tener claro dónde no perder el balón, que es lo más importante del partido, pero luego debemos atacar e ir a por ellos por lo que seguiremos atacando a nuestra manera teniendo algún matiz para no perder el balón, siempre que se pueda», comentó.



El Numancia afronta una nueva salida, la decimoctava del campeonato, y solo ha conseguido ganar en una ocasión, aunque en otras nueve oportunidades no se ha vuelto de vacío al sumar un punto. «Es una realidad que fuera de casa nos cuesta mucho más. Empatamos mucho y solo hemos conseguido una victoria. Es el problema que nos genera las salidas al no conseguir hacer lo partidos largos y llevarlos a donde queremos. Encajamos pronto o siempre antes de marcar nosotros. Ir por detrás en el marcador es un handicap para un equipo que se presenta de visitante. Así como en casa el guion casi siempre es el mismo, fuera no conseguimos que ese guion sea el que queremos. Encajamos demasiado pronto muchas veces. El escenario es complicado con el rival por delante y nosotros muy expuestos. Si esto nos ocurre en Cádiz con jugadores de máximo nivel y que corren al espacio muy bien, ponernos por detrás será un lastre grande. Espero que esto no suceda, estamos concienciados de ello y si podemos ponernos nosotros por delante, será mucho mejor», asumió el técnico vizcaíno, consciente de la diferencia entre los partidos de casa y de fuera. «Es una realidad y bajamos el rendimiento fuera. Afrontamos los partidos siempre de la misma manera. La charla que les doy es la misma, la ambición de los jugadores es la misma... Creo que fuera de casa el equipo no se siente igual de cómodo, en casa nos sentimos arropados por nuestra gente, los equipos cuando nos visitan no son tan valientes como cuando tú los visitas... Creo que es un cúmulo de cosas al que no damos con la tecla, no terminamos de gestionar bien, pero nos penaliza porque empezamos perdiendo muchas veces y no es sostenible», finalizó.