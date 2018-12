Bajar de la montaña rusa

Aritz López Garai comparó la trayectoria del C.D. Numancia a una montaña rusa y a un semáforo y en su comparecencia ante los medios de comunicación se mostró crítico con los vaivenes en cuanto al juego y a los resultados de su equipo. El entrenador rojillo espera corregir en Alcorcón los errores que les están costando muchos puntos en la primera vuelta. El míster prácticamente confirmó que Alberto Escassi jugará como central y a la hora de elaborar el once inicial para Santo Domingo -condicionados por las bajas de Atienza, Diamanka y Yeboah- comentó que «tengo alternativas y dudas».

El Numancia no acaba de cogerle el pulso a una competición en la que es capaz de hacer cosas buenas -el claro ejemplo y el más cercano es la segunda parte de Riazor- y otras no tan buenas. «Somos capaces de hacer cosas muy buenas y a la semana siguiente otras no tan buenas», indicaba López Garai, quien se lamentaba de que su equipo sea incapaz de encadenar una racha de buenos resultados. El de Basauri reconocía, amparado en esta dinámica tan irregular, que «somos poco fiables».

Esta poca fiabilidad quedó reflejada el pasado sábado en la derrota ante un Albacete que se supo aprovechar de los errores numantinos. «Fue una derrota que me dejó una sensación mala y es verdad que el partido ante el Albacete me dejó frustrado», comentaba el preparador vasco.

Estos dientes de sierra han supuesto que el Numancia esté en estos momentos mirando más para abajo que para arriba en la clasificación. Mañana en Alcorcón los sorianos tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse t al mismo tiempo sumar la primera victoria a domicilio del campeonato. «Queremos hacer un buen partido para acabar bien el año», afirmaba López Garai.

Para conseguir estos buenos propósitos de fin de año, el Numancia tendrá que superar a un rival como el Alcorcón que como local se está mostrando muy firme. ««El Alcorcón tiene de todo y todo bueno. Juega sencillo y lo hace bien. Defiende bien y ataca bien. Es un equipo que cuenta con un buen entrenador y que sabe competir muy bien», señalaba el entrenador de los sorianos.

El Alcorcón está realizando una temporada notable aunque en su debe está la trayectoria del último mes en el que encadena tres derrotas seguidas. «Han sido tres partidos en los que si los ves no mereció perder. Es cierto que es mejor visitar a un rival que se encuentre con una mala racha de resultados», apuntaba Garai. Y es que el Alcorcón era hace tres semanas líder para afrontar el bache en el que se encuentra con tres tropiezos ante Albacete, Reus y Osasuna.

El entrenador vizcaíno también es conocedor que en Santo Domingo tenía lugar la pasada temporada, en el mes de abril concretamente, la última victoria del Numancia a domicilio. En el ejercicio anterior también se sumaban los tres puntos del feudo alcorconero. «Ojalá podamos mantener el idilio con Alcorcón», indicaba Garai.

Escassi será central

«Tres cambios mínimo». Así se expresaba el técnico vasco con respecto a las novedades que presentará la alineación del Numancia que salté al césped de Alcorcón. Las bajas de Atienza, Diamanka y Yeboah obligarán a hacer modificaciones por lo que el once es una auténtica incógnita. Lo que sí dejó medianamente claro López Garay es que Escassi retrasará su posición al centro de la defensa. El míster también está valorando la opción de adelantar a Mateu al extremo, por lo que en el centro del campo tendrá que buscar la pareja que lleve el timón del equipo.

La presencia de Mateu en zona más adelantada conllevaría la entrada en el equipo de Luis Valcarce o de Ripa. «Tengo que verlos en el entrenamiento de mañana -hoy para los lectores- para ver cuáles son las sensaciones», explicaba el vizcaíno.

A López Garai otro de los apartados de su equipo que le preocupa es la falta de gol de sus delanteros y cuando se le pregunta si sigue abierto el casting en ataque afirma que «el área rival nos está penalizando. El equipo necesita tener más gol y los números son preocupantes si no tenemos en cuenta los penaltis».

En la última jornada ante el Albacete fue Higinio el delantero que formó en el once titular mientras que Guillermo saltó al terreno de juego en la segunda parte. En el entreno del pasado jueves fue el atacante bilbaíno el que formó en la punta del ataque en el partidillo de ensayo. Así, Guillermo se perfila como el hombre más adelantado en Santo Domingo.