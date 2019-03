Las bajas condicionan la alineación rojilla

Las bajas condicionan la alineación de Aritz López Garai para el partido frente al Rayo Majadahonda. Las ausencias son tan señaladas en ciertas posiciones, los dos laterales (Ganea y Unai Medina), tres jugadores de banda (Yeboah, Oyarzun y Nacho), un punta (Higinio) y un centrocampista (Kako), que el entrenador del Numancia se ha planteado la posibilidad de variar el dibujo táctico para encarar el partido. Esa duda la anunció el pasado viernes en la sala de prensa de Los Pajaritos, pero también reconoció, a la vez, la dificultad de ejecutar esa variación sin haberla entrenado más a conciencia. La intención pasaba por alinear una zaga con tres centrales y dos carrileros. El centro del campo con la vuelta de Gustavo Ledes se completaría con Escassi y Diamanka para contar con un hombre de enganche, Fran Villalba, y un punta, David Rodríguez.



Una posibilidad que puede quedarse en la intención ya que el entrenador también habló de la opción de ofrecer la oportunidad de jugar a efectivos que no han contado con continuidad a lo largo de la temporada y que han desaparecido de las últimas listas de convocados, caso de Markel Etxeberria, Luis Valcarce y Adrián Ripa. Tres laterales para suplir las bajas de los habituales, incluso con la posibilidad de jugar por delante de la defensa en el caso de Luis Valcarce que inició su carrera en el Numancia jugando en el costado izquierdo con un lateral a sus espaldas.



Para completar la posibilidad de no modificar el dibujo, López Garai también aludió a la necesidad de convocar a un jugador de banda derecha, si la duda de Nacho se confirmaba definitivamente en baja. La ausencia del canterano se confirmó ayer y el técnico incluyó en la lista de convocados a Moha Sanhaji Brahmi. El futbolista canterano ya era uno de los primeros recursos de Jagoba Arrasate para completar entrenamientos del primer equipo. Futbolista del filial, podría tener la oportunidad de debutar con López Garai si opta por mantener el sistema y le concede la banda derecha en la que no tiene más jugadores específicos que él y Markel, aunque podría utilizar a Mateu a pie cambiado como ya ha lo ha realizado en alguna ocasión precedente.



Las bajas condicionan la alineación de hoy. En la zona de defensa, si no varía el sistema, Atienza y Carlos Gutiérrez aparecen como las primeras opciones en el eje de la retaguardia, observando las dos últimas alineaciones. Derik podría entrar si el técnico se decide por alinear a tres centrales. Luis Valcarce fue el elegido para sustituir al lesionado Ganea en el partido del pasado lunes ante el Málaga y Markel ha jugado cuando le ha tocado sustituir a Unai Medina si no ha utilizado a Nacho, que no estará en esta oportunidad para ocupar el lateral derecho. Escassi, Diamanka, Fran Villalba y David Rodríguez aparecen entre las preferencias del técnico vizcaíno a la hora de completar el equipo, mientras que Gus Ledes podría contar con un hueco ya que también se ha asentado entre los elegidos de López Garai. Queda saber si Mateu llega al partido con posibilidades de aguantar un tiempo determinado y si ese espacio lo puede aprovechar desde el inicio o a partir de una sustitución. Todas las dudas quedarán despejadas antes del partido.