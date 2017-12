Bandrés critica la actitud de sus jugadores

El BM Soria no pudo conseguir su segunda victoria consecutiva en el San Andrés al perder 24-28 ante BM Leganés en un encuentro gris de los de Daniel Bandrés. El técnico del equipo amarillo reconoce que sus pupilos infravaloraron a un rival que les «pasó por encima». Ese día el BM Soria celebró su tradicional recogida de productos a favor de Cruz Roja Soria, una campaña que se saldó con la entrega a la ONG de 300 kilos de artículos de primera necesidad.

El BM Soria no se fiaba de un equipo de la zona baja de la tabla y con razón ya que el BM Leganés acabó asaltando el Polideportivo de San Andrés superando con claridad a los sorianos. Daniel Bandrés no duda en señalar que el resultado final no entraba en los planes como tampoco entraba la mala imagen mostrada por los suyos, nada que ver con partido anteriores: «No entraba en los planes la derrota y tampoco la actitud del equipo. No estuvimos humildes y no afrontamos el partido con la necesidad y el esfuerzo con la que se tiene que afrontar un partido».

«En ocasiones somos nuestro peor enemigo. Olvidamos que nuestra clasificación media es la décima plaza e infravaloramos a un rival que nos pasó por encima por no tener la suficiente actitud. No se pide más que esfuerzo y eso es algo que no se dio el sábado. Está claro que es una situación que nos tiene que servir de experiencia. Ya nos pasó en el partido ante Universidad de León y pensamos que no iba a volver a ocurrir pero ha ocurrido», añade el preparador de los sorianos.

Tras este resultado el BM Soria se queda en la décima posición de la tabla con 12 puntos y este fin de semana visita el sábado a las 18.00 horas al BM Safa, equipo que le precede en la tabla y que acumula tres victorias seguidas. Será un encuentro que el equipo amarillo tendrá que afrontar con bajas significativas. Diego Larcuen estará unos 30 días de baja por una fractura nasal. Igualmente será baja Diego Roque tras ser intervenido el pasado lunes de una luxación de hombro que le tendrá apartado de la cancha durante un mes. Por último, Jorge del Valle sigue convaleciente de una lesión de rodilla por la que el jugador se ha sometido a una prueba cuyos resultados se conocerán esta semana.

El BM Soria aprovechó su último encuentro del año en el San Andrés para realizar colaborar con Cruz Roja Soria con una jornada de captación de productos de primera necesidad. Se recogieron 300 kilos de artículos a lo largo de todo el día, una colaboración que ha dejados satisfechos a los integrantes del club soriano. «Finalmente hemos entregado 300 kilos de productos y la mayoría fueron artículos más demandados como leche, leche de continuidad, aceite y pañales. Estamos contentos con la respuesta de nuestros aficionados y damos las gracias a todos los que han colaborado con nosotros», asegura el presidente del Club Balonmano Soria, Carlos Heras.

Heras entregó en los prolegómenos del encuentro ant eLeganés una plaza de reconocimiento y agradecimiento a Pepe Escudero quien durante 20 años militó en las filas sorianas. Escudero ha sido uno de los referentes en todos estos años siendo la temporada pasada la última en la que vistió la elástica amarilla.