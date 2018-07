Bascuñana pone rumbo a EEUU

Lleva ya cinco años sudando la camiseta en Soria y por eso el manchego David Bascuñana se marcha a competir esta próxima temporada en Estados Unidos no solo como un pedroteño –de Pedro Muñoz (Ciudad Real)– que va a vivir una experiencia única y a crecer como atleta, si no «como un soriano más».

El deportista del Atletismo Numantino, que llegó a la capital del Duero «siendo un crío» bajo el paraguas de un inconfundible como Roberto Parra, se va «hecho un hombre» –bromea– y tiene por delante un reto mayúsculo en el espera seguir progresando como atleta.

«Estos últimos años han sido muy buenos. He mejorado mucho y con Enrique (Pascual Oliva) me ha ido súper bien, pero a esta oportunidad no podía decir que no. Había que mirar por mi futuro».

Cruza el charco por motivos deportivos y formativos. Competirá en los Estados Unidos con Eastern Kentucky University, entidad educativa en la que estudiará el máster ‘Exercise and Sport Science’ (Ciencia del Ejercicio y el Deporte). Con 23 años es graduado en Educación Primaria y esta es una buena oportunidad para seguir ampliando sus conocimientos en esta faceta.

Se muestra «contento y orgulloso». El manchego, humilde, advierte que llegó a Soria «con un nivel bastante bajo», por eso poder vivir esta experiencia es «todo un logro».

Lo cierto es que la trayectoria del manchego en Soria ha sido ascendente. En el plazo más corto, el pasado diciembre Bascuñana marchó a Samorín (Eslovaquia) a competir en el Campeonato de Europa de Cross en categoría sub 23. Cita con la que inauguró su cómputo de comparecencias internacionales. El del Atletismo Numantino entró en la 28 posición con un tiempo de 25:16.

Ya en la categoría absoluta, en su primer año ha cerrado un tercer puesto en el cross corto (13:14) del LIII Campeonato de España de Campo a Través por Clubes. Fue segundo en el 3.000 metros de las citas de Soria y Pamplona de la Liga de Atletismo de División de Honor, competición que el Atletismo Numantino terminó con una exitosa sexta plaza.

En este sentido, el de Pedro Muñoz se convierte con su marcha a Estados Unidos en una baja importante en la escuadra soriana. Aunque solo por un tiempo. «Allí la temporada de cross empieza muy pronto, en septiembre, y todo termina en mayo», explica. Será por ello por lo que el atleta podría estar de vuelta para competir con el Numantino en la Liga. «Me debo a ellos», asegura. Por el momento ha llegado al acuerdo de realizar la ficha con el club soriano y aunque le quedan unos dos años de máster por delante –que realizará a expensas de los visados oportunos– no descarta volver de nuevo a Soria.

De hecho, no podría olvidarse de los cinco años «maravillosos» que ha estado en Soria, la ciudad «en la que he crecido y madurado como persona y en la que he conocido gente estupenda». En una emotiva carta en redes sociales quería dejar claro que «sin la ayuda de mi grupo de entrenamiento y el ‘sabio’ Enrique Pascual no habría mejorado tanto y, por lo tanto, no hubiera podido conseguir dar este paso»..