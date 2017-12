Beatriz Antolín: bancaria, que no banquera

Beatriz Antolín fue una de las atletas destacadas del Caep Soria a principios de esta década y finales de la pasada. Una de las mediofondistas del grupo de Enrique Pascual Oliva que se codeaba con las mejores de España en los diferentes campeonatos y mítines. Esta palentina, que en la actualidad cuenta con 35 años de edad, dejaba la meseta castellana en 2013 para trasladarse a Palma de Mallorca, donde en la actualidad es directora del departamento de seguros del Banco de Sabadell.

Un cambio de vida radical donde el atletismo deja de ocupar un primer plano para ser simplemente una afición. «Antes era un cincuenta por ciento el trabajo y otro cincuenta por ciento los entrenamientos. Ahora sacó un huequecito para entrenar porque se ha convertido en algo secundario», señalaba desde la isla antes de viajar a Barcelona para realizar uno de esos cursos de reciclaje profesional que demandan las empresas. Beatriz Antolín fue una gran trabajadora cuando se vestía de corto y cuando competía en las pistas y ahora ha trasladado esta tenacidad cuando se sienta en la silla de su oficina.

«Desde el 2008 cuando estaba en Soria llevo trabajando en los seguros y lo llevo bien. Por constancia y por ser trabajadora que no falte», indicaba la palentina a la hora de resumir su vida como ejecutiva de uno de los bancos más relevantes del país.

Beatriz dejaba a un lado el deporte profesional en 2014 y recuerda perfectamente que fue un Campeonato de España su última experiencia competitiva de alto nivel. «Quedé octava y fue mi última prueba importante en la que participé», destaca la palentina. Han pasado casi cuatro años y ahora sigue calzándose las zapatillas de tacos pero de una forma más relajada. Ha cumplido 35 primaveras y ahora sus miras, más que en competir, están puestas en disfrutar con el atletismo como atleta en categoría de veteranas.

Defiende los intereses del Playas de Castellón y, aunque todo es más informal, en sus planes hay dos campeonatos de cara a 2018 como son un Mundial y un Europeo. «Se organizan en Málaga y en Madrid y estas son mis dos motivaciones de cara al próximo año», afirma Antolín para recordar que las distancias en las que participará serán tanto el 1.500 como el 800 metros. «Mis pruebas de siempre».

Para ella, el deporte se ha convertido en un hobby ya que, además del atletismo, monta en bicicleta y practica el pádel. «Los entrenamientos ahora no tienen nada que ver con los que hacía cuando estaba en la elite», puntualiza.

En Palma de Mallorca es feliz pero no esconde que echa de menos Soria. «Me fastidió irme de allí porque habían sido muchos años en la ciudad. Todo el mundo me decía que Palma era un gran destino y era verdad, pero se sigue echando de menos a Soria y a mucha gente», comentaba.

Cuando a Beatriz se le pregunta por lo que más añora de la capital y de la provincia castellana no duda en apuntar al monte Valonsadero. «Ojalá en Palma de Mallorca tuviéramos un Valonsadero o la mitad de Valonsadero para poder entrenar», indica. La palentina, que no ha vuelto a Soria desde 2013, se pone como deberes para el futuro hacer una visita a la que fue y es su casa. «Me acuerdo de la casa del Guarda en Valonsadero, de la Laguna Negra, de las tostadas tan buenas de la York... Fueron muchos años buenos y grandes vivencias. No he vuelto a Soria y uno de los retos es hacer una visita dentro de poco».

«Enrique Pascual Oliva fue en Soria como un padre para mí»

El peor momento para Beatriz Antolín llegaba en 2012 cuando una trombosis pulmonar ponía en jaque su salud y hacía que tuviera que dejar aparcado el atletismo. Fueron malos momentos y de aquellos días se queda con la ayuda que recibió de su entrenador. «Enrique Pascual Oliva fue como un padre para mí. Fue la persona que más me arropó y que más me ayudo y siempre le estaré agradecido», asegura Beatriz. El de Brías siempre ha sido valorado por sus atletas y la palentina no es una excepción. «Sigo manteniendo contacto con Enrique», finaliza.