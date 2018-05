Beatriz Soto: una campeona a la fuerza

Sacrifico, constancia o dedicación son algunos conceptos que se repiten en el marco de deporte, pero que aplicados a Beatriz ‘Bevi’ Soto se convierten en razones de peso para practicar una disciplina a la que muchas personas se aproximan, pero a la que pocas terminan dedicándose de forma competitiva, al menos en Soria. Esta joven soriana de 23 años lleva un año entrenando en Madrid y el pasado fin de semana se colgó el oro de la categoría de 58 kilos en el Campeonato de España Universitario de Halterofilia, una cita que se celebró en Salamanca con 68 halterófilos.

A pesar de que hubo un error y tuvo que competir en una tanda que no era la suya, la soriana levantó en total 133 kilos e hizo su propia marca personal. En las competiciones de halterofilia los deportistas se ubican según su peso y se realizan dos movimientos o levantamientos: uno en arrancada, que es más difícil y se realiza de un golpe, a gran velocidad y que requiere un alto nivel de precisión; el otro es denominado dos tiempos, que consiste en levantar la barra desde el suelo hasta los hombros con una sentadilla y levantarla por encima de la cabeza realizando una flexión de las piernas con unas tijeras. En el primero, Beatriz levantó a la primera 50 kilos, 53 y por último 56. En el segundo movimiento hizo 69 kilos, 73 y 77. «La verdad es que me salió todo a la primera», confiesa. Y no evita contar que sus marcas, siendo «principiante», «no llegan a ningún sitio». Ello no quita que la soriana, que competía con los colores de la Universidad Francisco Vitoria, se impusiera a otras seis deportistas en su peso y se alzara, en el compendio total de la prueba, hasta el séptimo lugar. En una cita en la que, a pesar de no ser un Nacional como tal, hubo nivel. Hasta el punto de que se impuso la coruñesa Irene Martínez, que llegaba de colgarse la medalla de bronce en arrancada en la categoría de hasta 63 kilos en los Campeonatos de Europa de Halterofilia que se disputaron en Bucarest en marzo.

La soriana, por su parte, pasó de una marca oficial olímpica, la suma de la arracada y los dos tiempos, de 125 kilos a 133 kilos. Nada mal para una joven que ha sido «una chica fuerte», pero que lleva apenas un año en este mundo. «Hace dos años o tres empecé con el crossfit y vi que lo que más me gustaba era la parte de la halterofilia». Beatriz ya estaba estudiando en Madrid cuando su entrenador en el club crossfit Las Rozas le animó a inscribirse en un club de la disciplina, el Aranjuez. Estos últimos meses todavía se veía «un poco verde» mientras empezaba a competir en la liga madrileña, pero «poco a poco, entrenando y con constancia» apunta alto. «Este domingo es el Campeonato de Madrid y espero hacerlo bien, conseguir alguna medalla sería estupendo, aunque la cabeza es muy importante». Su objetivo: «Me encantaría clasificarme para el absoluto». Y aunque sabe que es difícil, luchará por ello.

Según los datos de la Federación de Halterofilia de Castilla y León, no hay ningún soriano o soriana con licencia federativa en la Comunidad, lo que no quiere decir que, como Beatriz, estos deportistas puedan estar inscritos en otras regiones. La federación nacional aporta que, con datos a 2017, son 2.571 los federados en toda España, de los que 1.868 son hombres y 703 son mujeres. «A veces cuando me preguntan y digo que hago halterofilia siempre me preguntan que qué es eso», asegura Soto. Lo cierto es que el de la halterofilia no es un deporte desconocido, aunque no ampliamente practicado, sobre todo a nivel competitivo. En este sentido es imposible no mentar un nombre, el de Lydia Valentín. «Es una persona muy admirada porque ha llevado este deporte al máximo nivel, a mí me parece que es un referente». Tuvo la oportunidad de verla en una toma de marcas y, claro, «los pelos de punta».

En la halterofilia, por cierto, no todo es fuerza. «Lo importante al principio es sacar la mejor técnica posible y entrenar con pesos muy bajos, tener un buen entrenador con una buena planificación y después mentalmente tienes que visualizarte, estar muy concentrada», destaca la deportista. No se olvida de la elasticidad, la movilidad. Claves para evitar lesiones. Todo porque en la competición tienen un minuto y para que el levantamiento sea válido no deben dudar.

Entrena lunes, martes, miércoles, viernes y sábado y por el momento se ve en esta categoría, la de 58 kilos. «Es el peso corporal que he tenido siempre, mi peso ideal. Yo así me noto más fuerte, si no tendría que levantar muchísimo más». De momento, como ella dice, va «poco a poco».