Beli quiere aguar la fiesta a sus paisanos

Álvaro Belizón, Beli, regresa este fin de semana a su casa, a Cádiz, con un único objetivo: amargar la fiesta a sus paisanos del filial cadista en la eliminatoria por el ascenso a Segunda B. «La eliminatoria está abierta», comentaba el jugador del Numancia B, quien añadía que «el que marque un gol pasará de ronda». Los sorianos no estarán solos en la ‘tacita de plata’ porque los familiares y los amigos de Beli intentarán llevar en volandas a los rojillos.

«Nos van a animar y va a ser como si jugásemos en casa. Durante estos días lo están preparando todo como unos numantinos más», aseguraba el mediapunta andaluz. Para Beli, la eliminatoria ante sus paisanos es especial y el partido de vuelta en Cádiz todavía más. «Muy emotivo porque después de siete años vuelvo a jugar en casa», indicaba un futbolista que perteneció a la cantera del San Fernando, su localidad natal, y que nunca vistió la camiseta amarilla del Cádiz. «Entre los dos equipos sí que hay rivalidad», señalaba.

El marcador en el partido de ida del pasado domingo en la Ciudad del Fútbol Francisco Rubio fue de empate a cero, por lo que las espadas para el este fin de semana está en todo lo alto. «Habrá pocos goles porque se miden dos conjuntos de un gran nivel defensivo. El que marque podría tener pie y medio en la siguiente eliminatoria», explicaba Beli.

Como buen gaditano sabe que jugar a las 12.00 horas del domingo no será un horario nada favorable para el Numancia B por las altas temperaturas. «Hará calor y ello nos va a perjudicar», apuntaba. Beli no ha jugado nunca en la Ciudad Deportiva del Cádiz y la pregunta de si celebraría un gol el domingo no hace falta ni formularla viendo las ganas que tiene de mantener el sueño del ascenso a Segunda B.

En la plantilla del Cádiz cuenta con dos conocidos con los que coincidió en el fútbol base gaditano. Uno es el capitán Javi Pérez y el otro Hinojosa. Pero durante los 90 minutos de la vuelta Beli dejará aparcada cualquier amistad para pensar única y exclusivamente en los intereses numantinos.

"Vamos a ensayar los penaltis"

Es una de esas eliminatorias que se presumen largas y en las que un pequeño detalle puede decantar la balanza hacia un lado u otro. En las filas del Numancia B lo saben y no descartan llegar al tiempo de prórroga e incluso que el pase a la siguiente ronda se decida en la tanda de los lanzamientos de penalti. «El míster no ha dicho que vamos a ensayar penaltis por lo que pueda pasar», señala Beli, quien en un caso hipotético sería uno de los lanzadores para decidir la clasificación. Los futbolistas que tienen la confianza del cuerpo técnico a la hora de tirar los penalti durante la temporada han sido Vallejo y Ander Vidorreta, por lo que ambos también estarían en la lista de Álex Huerta. El empate a cero de hace una semana deja la vuelta en un verdadero pañuelo.