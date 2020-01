Bernardo mira a Alcorcón

Bernardo Cruz fue presentado ayer como el segundo refuerzo del C.D. Numancia en el mercado de invierno, un central de 1,90 de estatura que llega cedido por el Granada hasta final de temporada y que hasta la pasada semana defendía la camiseta del Alcorcón, precisamente el rival de los sorianos mañana miércoles. Bernardo, que recala en las filas rojillas para suplir a Carlos Gutiérrez, podría tener sus primeros minutos como numantino en su antigua casa: en Santo Domingo. «Estoy a disposición del míster para jugar en Alcorcón», comentaba el futbolista en su comparecencia ante los medios de comunicación, en la que estuvo acompañado por el director deportivo César Palacios.

El central cordobés apenas había disputado cuatro partidos con la camiseta del Alcorcón desde el pasado mes de agosto y cuando conocía el interés del Numancia «no lo dudamos». Bernardo aterrizó en la capital soriana el sábado y ya son dos los entrenamientos que ha completado con sus nuevos compañeros. «Tengo ganas de adaptarme pronto y no voy a tener ningún problema porque la acogida ha sido excepcional», señalaba el jugador, quien añadía que ha encontrado un grupo cercano y humilde, además de ambicioso y comprometido».

Bernardo fue preguntado por los motivos que le llevaron a tener pocas oportunidades en el Alcorcón e indicaba que «quiero pasar página y afrontar esta nueva etapa con toda la ilusión. No somos lo que logramos, somos lo que superamos». Por su pasado tan reciente en las filas del Alcorcón, el defensa puede ser el perfecto ‘espía’ del Numancia. «Seguro que el míster y su cuerpo técnico tienen bien estudiado al rival. Claro que se puede ganar en Alcorcón y para ello hay que ser contundentes en las dos áreas», explicaba.

El defensor, que reconocía que tiene unas características parecidas a las de Carlos Gutiérrez, no escondía que la valoración de Luis Carrión ha sido clave para llegar al Numancia. Bernardo coincidió con el técnico rojillo en las filas del Córdoba cuando Carrión era segundo de Villa. «Fue la temporada de mi debut en Segunda División. Es un entrenador al que conozco bien».

Además de la referencia que tiene del entrenador, Bernardo conoce a otros dos jugadores de la actual plantilla como Castellano y Curro. Con el primero coincidió en el Granada y con el segundo en el Sevilla Atlético.

Dos jugadores en la rampa de salida

César Palacios, director deportivo del Numancia, reconocía que hay dos jugadores de la actual plantilla a los que se les ha enseñado la puerta de salida en este mercado invernal. El dirigente rojillo no daba nombres aunque sí que descartaba que uno de ellos sea Ander Vidorreta, que, después de no haber entrado en los planes del míster durante muchas semanas, se ha ganado la confianza del entrenador. De esta forma dos efectivos rojillos están en la rampa de salida y antes de que termine el mes de enero podrían cambiar de aires. El mercado de fichajes finaliza el próximo 31 de enero y hasta esa fecha podría haber varios movimientos en las filas numantinas. Respecto a las entradas, además de Bernardo Cruz, la otra cara nueva hasta el momento es la de Erik Morán, que ha llegado para potenciar el centro del campo de los sorianos. Palacios también descartaba que una de las salidas sea Igor Zlatanovic ya que la normativa no permite jugar en tres equipos en una misma temporada y el serbio ya lo ha hecho con el Numancia y con su club de origen en Serbia antes de firmar por el Mallorca. Sobre más refuerzos para mejorar el plantel a las órdenes de Luis Carrión, Palacios se limitaba a apuntar al mercado abierto hasta el viernes 31 de enero.