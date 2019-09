El Bierzo cita al primer juvenil del Numancia

Ponferrada, la capital del Bierzo, fue el punto de reunión de los primeros juveniles que tuvo el C.D. Numancia allá por la temporada 1968-1969. Un equipo entrenado por Nino Cubelos y que durante estos días ha sido el anfitrión de unas jornadas que el pasado mes de agosto tuvieron su precedente en Soria. Carazo, Andaluz, Toño Irigoyen, Manolo, Gerardo Vitoria, Eliseo, Bermejo, Ayuso, La Torre y Del Río fueron los históricos numantinos que se desplazaron a Ponferrada. Remacha, Jesús Lázaro, Boíllos, Javier Iglesias, Javier Hernández, La Orden y Rafa Cordón no pudieron asistir. Tras un acto de celebración que tuvo lugar hace un año en Soria, Cubelos lo trasladó en esta ocasión a la capital berciana, cumpliendo la promesa hecha entonces y que no era otra que celebrar diversos actos en Ponferrada si el equipo blanquiazul ascendía a Segunda División, lo que logró el pasado mes de junio. En una cena con amigos, ex compañeros, algunos periodistas, ex jugadores y los miembros de aquel equipo juvenil, Nino Cubelos destacó el gran momento que vive la Ponferradina, que estuvo representada en el convite por su entrenador y ayudante, Jon Pérez Bolo y Julio Álvarez. Los dos ex jugadores del Numancia hicieron entrega de unas medallas de recuerdo a los que fueron juveniles del primer equipo de aquella categoría en la ciudad de Soria. Los históricos numantinos le entregaron una placa a Nino Cubelos «por su humanidad, ejemplo, amistad y cariño».