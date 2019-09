El BM Soria arranca con el pie derecho

Trabajado triunfo a domicilio de un BM Soria todavía en rodaje que sin embargo en feudo del Universidad de León Ademar supo reponerse a sus errores del primer tiempo, reflejados en las numerosas pérdidas de pelota, para completar una segunda parte muy seria en la que fue mejor que su oponente, al que terminó derrotándolo con cierta holgura más allá de lo que diga el marcador final. De esta manera los discípulos de Rodrigo Llordén estrenan la temporada liguera con victoria y eso siempre es bueno de cara a la confianza y seguridad.

Más allá de las dudas lógicas a estas alturas de temporada el BM Soria no entró nada bien en el partido y en cuestión de pocos minutos cedió tres goles en contra ante un conjunto anfitrión que exhibía un altísimo nivel de efectividad con Adrián Casqueiro y Carlos Fernández Sánchez explotando a tope el carril izquierdo del ataque local. A los sorianos les costó trabajo cerrar en defensa debido a las pérdidas de pelota y las consiguientes contras, 5-1 en el minuto seis, y de hecho el protagonismo del extremo leonés y de la perla de la cantera ciudadrealeña en el lateral no decaería durante todo el primer periodo; pero no menos cierto es que el equipo soriano mantendría siempre el nivel ofensivo.

Cuando el siete foráneo se amoldó al fuerte ritmo que exigía su oponente y no regalar tanto, consiguió rebajar las diferencias y competir de tú a tú con un juego ofensivo coral que hizo bastante daño, 6-4 antes de llegar al cuarto de hora. Sin embargo, a los pupilos del preparador asturiano Rodrigo Llordén les seguía costando aturar el juego con el pivote del rival y siguieron sufriendo atrás por las pérdidas, con la portería no del todo fina 11-7 en el veinte. Los universitarios apretaban duro y su buena transición seguía dándole rédito, 13-9 a falta de ocho para la llegada del descanso. El buen final de primera parte, también de un Lavilla que ya había brillado antes, acabó dejando las cosas muy igualadas, 16-14, cuando ambos equipos encararon el camino de los vestuarios.

El reinicio de los sorianos a diferencia del comienzo fue muy bueno en ataque, con un parcial 0-3 y un Raúl Lavilla desatado que a la postre sería el mejor hombre en pista y determinante en la victoria soriana. En el minuto ocho otro de los destacados en el duelo, Samuel Pérez, anotaba y el BM Soria conseguía por primera vez mandar en el luminoso después de todo el choque a remolque. Después los universitarios mejoraron y la alternancia en el marcador no tardaría, 21-19 superado el diez, pero ahora no había tantas diferencias como en el primer periodo, los robos de los locales se habían terminado, y todo estaría mucho más apretado, 23-23 poco antes del veinte y 25-25 a cinco de la conclusión tras una fase más cerrada y de muchos nervios por parte de ambos.

En el tramo final el BM Soria dio otro pequeño empujón, mantuvo la calma en la circulación y como ya ocurriera también en la primera su buena defensa en posicional dejó seca a los gallegos. Los visitantes se plantaron a minuto y medio con dos goles de ventaja y aunque de ahí al final jugaron con uno menos su rival sería incapaz de meterse de nuevo en la pelea y no tuvo opciones reales de empatar el resultado.

Recordar que los amarillos debutarán en el San Andrés el fin de semana siguiente recibiendo al Balopal de Palencia.