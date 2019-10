El BM Soria no falla. Quinta victoria en otras tantas jornadas disputadas para el grupo de Rodrigo Llordén, que se asienta en la segunda plaza del Grupo B de la Primera Estatal. El UBUSan Pablo Burgos lidera la clasificación por la diferencia de goles, pero cuenta los mismos puntos que el BMSoria, diez, una vez finalizada la jornada. En tercera posición, a dos puntos se sitúa el Unión Financiera de Oviedo, que ha cedido un partido. Por detrás, a cuatro puntos de los dos primeros, se clasifican un grupo de tres conjuntos con seis puntos cada uno: DKVGijón, CDBMDelicias y BMArroyo. Una primera diferencia de puntos que marca la distancia entre el grupo perseguidor cuando la competición comienza a tomar vuelo. El BMSoria no ha desaprovechado la ocasión para afianzarse en lo más alto con un arranque de liga muy favorable. Su siguiente compromiso le mide el sábado al Ciudad de Salamanca, séptimo clasificado con cinco puntos después de contabilizar dos victorias, un empate y dos derrotas.



El BM Soria venció el pasado sábado en Santoña en un enfrentamiento muy igualado, con un desenlace favorable en la recta final del encuentro. Adrián Prieto se convirtió en el protagonista al ser el máximo anotador del enfrentamiento, seis goles, y por no fallar en la acción final. Desde el punto de penalti, no falló a falta de ocho segundos, dejando a los locales la última posesión y acción del partido. El BMSantoña no acertó en el ataque y el conjunto soriano certificó la quinta victoria del campeonato. Dos puntos más para seguir progresando y mantener el pulso con el conjunto burgalés del UBUSan Pablo. La competición ya ofrece un primer esbozo de por donde se puede mover en la lucha por la zona alta. En la baja, el Universidad de Valladolid todavía no ha conseguido sumar un solo punto, con cinco derrotas. La Robla, Balopal y Lafuente Pereda han ganado un partido e intentan eludir la segunda plaza en la zona baja. La próxima jornada, el sábado, mide a todos estos implicados del fondo de la tabla con equipos de una posición más elevada, mientras que el primero se enfrentará al BMArroyo en la carrera por no ceder ni un punto.