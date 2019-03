El BM Soria no tira la toalla

El BM Soria ponía en Pinto fin a su buena racha de resultados que se prolongaba desde el pasado mes de octubre. Una derrota que entraba dentro de los cálculos previstos ya que llegaba en la cancha del actual líder del grupo B. Un traspié que en el equipo soriano lo toman como un paréntesis al mantener la ilusión de luchar hasta el final por una de las dos primeras plazas de la clasificación, que dan derecho a jugar el play off de ascenso.

Después de una primera parte en la que el BM Soria trató de tú a tú a los pinteños, tras el descanso el equipo entrenador por Daniel Bandrés se vino abajo para acabar perdiendo por cuatro goles.

Esta derrota no supone que el BM Soria arroje la toalla ya que por delante quedan muchos puntos en juego hasta el mes de mayo. La escuadra amarilla ha bajado a la quinta posición y con 32 puntos está a cinco de la segunda plaza que en estos momentos ocupa el Ikasa BM Madrid. BM Pinto tiene uno más desde lo más alto de la clasificación.

Desde luego que no es una distancia insalvable cuando restan nada menos que ocho jornadas para que acabe la competición regular. 16 puntos por disputar y dada la igualdad entre los primeros clasificados cualquier cosas puede pasar.

Eso sí, el BM Soria está obligado a fallar lo menos posible en estos dos meses que quedan de competición. El primer escollo para los sorianos será el Ciudad de Salamanca este sábado en San Andrés. Los charros, que están en tierra de nadie en la tabla, no debería ser rival para los locales. El BM Soria no debería desaprovechar la oportunidad de regresar a la senda de las victorias para no ceder más terreno con sus rivales más directos.

Para este encuentro, el BM Soria no podrá contar con el portero Alberto Miranda, que será operado el 21 de mazo de su lesión en el hombro. Pinto e Ikasa tienen dos desplazamientos asequibles y parece poco probable que pierdan puntos este fin de semana. En esta jornada 23 destaca el enfrentamiento entre UBU San Pablo de Burgos y Cafés Toscaf con la tercera plaza en juego. En la zona baja de la tabla tres equipos como Leganés, Universidad de Valladolid y Cuatro Valles están descolgados.