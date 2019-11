El BM Soria ofrece su peor versión

El BM Soria no estuvo a la altura del nivel que viene desarrollando a lo largo de la temporada y no pasó del empate ante La Robla, penúltimo clasificado y que llegaba a Soria el sábado con todas las papeletas para perder. Empató e incluso pudo ganar de no ser por el gol anotado por Diego Larcuen sobre la bocina al transformar un penalti. El próximo sábado, a partir de las 18.00 horas, los sorianos buscarán reaccionar ganando en la cancha del Cafés Toscaf de Avilés.

Los 31 goles encajados el sábado dejan muy claro que el equipo de Rodrigo Llordén necesita mejorar sus prestaciones defensivas si quiere superar a la Avilesina. El BM Soria lo había ganado todo como local y ante La Robla dejó escapar el primer punto de la temporada.

Este inesperado empate se debe encajar como un borrón en la buena temporada que está realizando el conjunto soriano. Y es que la trayectoria del BM Soria raya la perfección al haber cedido sólo dos empates, el del sábado pasado y el de hace unas semanas en la cancha del BM Arroyo.

Sin que sirva de excusa, al cuadro amarillo le están pasando factura las bajas. Ante La Robla no pudo contar con ninguno de sus extremos titulares debido a los problemas físicos de Samuel Pérez y Fran García Lacarra.

Ficha a David García Lacarra

Precisamente el hermano de Fran tendrá en las próximas fechas ficha con el BM Soria hasta final de temporada. David es un central de 1,96 que a buen seguro ayudará a los sorianos en la actual campaña.

El Cafés Toscaf, rival de los sorianos la próxima jornada, perdía el domingo de manera contundente ante San Pablo Burgos por 36-29. Los burgaleses están dominando el grupo B de la Primera Nacional con mano férrea para contar sus encuentros por victorias. Diez de diez para un San Pablo que ya cuenta con dos puntos de renta sobre el BM Soria. Unión Financiera es el tercer clasificado con 15 puntos. Cafés Toscaf es octavo con diez puntos. En la zona profunda de la clasificación se encuentra el Universidad de Valladolid con cero puntos. Los pucelanos eran goleados en casa ante Gijón y parece que su suerte en la categoría llama al descenso.