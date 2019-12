El BM Soria pierde la plaza de play off

El BM Soria confirma su peor momento esta temporada, que además coincide con las vacaciones y el mucho tiempo para pensar, tras ceder su segunda derrota de la temporada, consecutiva y también a domicilio ante un rival directo en la clasificatoria como el Unión Financiera. Los sorianos pierden la segunda plaza, puesto que ocupa ahora Santoña tras ganar su partido ante IMQ.

No hay duda de que los carbayones salieron a pista mucho mejor que los sorianos, con tanta superioridad que en menos de cuatro minutos consiguieron un incontestable parcial de 3-0 que dejaba a los de Rodrigo Llorden con cara de circunstancias. Pese a ello el BM Soria trató de enchufarse al partido y no ceder más renta, pero el equipo tenía muchos problemas en ataque y o se encontraba con los nervios de la amenaza del pasivo o con un portero local brillante en este inicio, por lo que en los siguientes diez minutos y aunque el equipo defendió con mayor orden gracias a una presión más adelantada, las diferencias se mantuvieron inalterables, 6-3.

Entonces la diosa fortuna apareció en forma de dos palos consecutivos y las consiguientes contras letales, más dos buenas parada de Alberto Miranda, trajeron la igualdad, 6-6 en el veinte y eso que Javi Gutiérrez malogró un siete metros.

El entrenador local Jordi Lluelles paró el juego y de vuelta a la pista los suyos pusieron fin a la sequía de goles, pero ahora los amarillos sí encontraban espacios en la dura seis cero ovetense y además Lavilla no fallaba como hizo antes Javi Gutiérrez. Pero la igualdad apenas duró unos instantes pues Ricardo Díez con dos latigazos obligaba el míster soriano a pedir un tiempo muerto, 9-7 a falta de cinco para el descanso. De ahí al final el ritmo no decayó pero nadie logró ser superior y todo acabó 12-9 con un desafortunado último gol local pues tras tocar en el larguero el cuero le dio en la espalda a Miranda y se coló.

Tras el reinicio un nuevo tanto del máximo goleador local, Huertas, y una contra tras robo supusieron dos máximas nuevas en segundos, 14-9 en apenas un minuto. Después y aunque Larcuen volvía a demostrar que no era su dia con el gol el equipo soriano se puso el mono de trabajo y durante varios ataques no encajó, pero con eso no bastaba para meterse en la pelea, 16-12 en el siete con un gol afortunado de Zapico tras tocar la pelota en un bloqueo.

El partido se tensó y Lavilla aparecía en posiciones más claras para hacer daño y recuperar terreno, 17-15 en el once justo antes de que Lavilla fuera excluído dos minutos. Pero esa jugada dejaba libre al ataque local en superioridad y a un Zapico que marcaba goles y asistía, con lo que los ovetenses hicieron de nuevo la goma con el 19-15 al cuarto de hora.

La exclusión del local Huerta suponía una nueva oportunidad, pero el BM Soria no supo atacar bien en esos minutos y pese al tiempo muerto de su banquillo no recuperó las diferencias. Los minutos iban pasando y los azules mantenían la intensidad de su juego sin rebajarla lo más mínimo, 21-18 a falta de siete, pero ahora además jugaban con el cronómetro y con los nervios de un BM Soria que en la parte final acabaría desesperado dando de bruces en ataque con sus propios miedos, 24-18 a falta de tres, incapaz de evitar su segunda derrota de la temporada y también consecutiva tras caer en Burgos ante el líder en la última jornada de manera contundente. Al final 25-19.