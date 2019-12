El BMSoria se reencontró con la victoria en Avilés en la última jornada de la competición en el Grupo B de la Primera Nacional. Un resultado favorable que permite al conjunto soriano seguir la estela del UBUSan Pablo de Burgos, líder de la competición con pleno de puntos. El BMSoria le persigue a dos de distancia con un margen de seguridad frente al tercer clasificado, el CBSantoña. El conjunto cántabro contabiliza un partido menos que todos los implicados en la lucha por las dos plazas de promoción, pero la distancia con el club soriano es de cinco puntos por lo que aún cuenta con margen suficiente de cara a la recuperación de esa jornada frente al Cafés Toscaf, último rival de los amarillos.



La victoria en Avilés permitió sumar los dos puntos en juego después de un empate en el polideportivo San Andrés de una semana antes. Un resultado que llegó a última hora en una reacción del grupo de Rodrigo Llordén cuando el enfrentamiento con el penúltimo de la clasificación, el 4Valles La Robla, se encaminaba hacia la primera derrota de la temporada. Finalmente, salvó el resultado con un empate y un punto para seguir luchando por los puestos de cabeza aunque cediera un punto respecto al dominador de la categoría. La victoria frente a la Atlética Avilesina mantiene la distancia de dos puntos con el club burgalés al que persigue desde el segundo puesto.



El BMSoria afronta esta semana un nuevo compromiso en casa frente al Guadalajara. El conjunto alcarreño visita el San Andrés desde la octava posición con once puntos. Un rival complicado de la zona media que medirá la reacción del BMSoria después de superar el pequeño bache del empate ante La Robla con una victoria clara ante el Cafés Toscaf Atlética Avilesina. Si el conjunto soriano recibe a un rival de talla, el líder encara la duodécima jornada ante uno de los conjuntos más cualificados de la competición para discutir las plazas de promoción de ascenso. El Unión Financiera de Oviedo visita la cancha burgalesa en un nuevo capítulo de la lucha por mantener la primera posición. El BMSoria estará atento a este enfrentamiento como el resto de implicados en ese camino. El CBSantoña, tercero, jugará el fin de semana con el Ciudad de Salamanca, quinto con 13 puntos, en otro choque entre aspirantes a situarse a tiro de los dos primeros. el BMArroyo, sexto con 13 puntos, visita la cancha del conjunto cántabro de Lafuente Pereda, undécimo con ocho puntos. Por abajo, el Universidad de Valladolid acumula una jornada más sin puntuar. Once partidos y once derrotas consecutivas.