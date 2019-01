El BMSoria encara ya la segunda parte de la temporada «con ganas y las pilas cargadas», según expone su entrenador Daniel Bandrés, tras unos días de descanso por el parón navideño. El equipo ha retomado la actividad de los entrenamientos con la intención de arrancar los cuerpos con un acondicionamiento físico a través de las prácticas de movimientos, recordatorios de las acciones de ataque y defensa y de unas pruebas físicas durante los próximos días. A todo este volumen de trabajo se unirá también un partido amistoso, «para recuperar sensaciones de competición», mañana ante el Villa de Aranda de la División de Honor Plata.

El BM Soria se marchó de descanso en la quinta plaza del Grupo B de la Primera Estatal. La buena dinámica de sus resultados le ha aupado a luchar por los primeros puestos de una competición que finalizará la primera vuelta en su siguiente compromiso. Con 20 puntos, parece haberse subido al tren de la lucha por los puestos punteros. Cerrará la primera fase en Leganés frente a un rival «complicado», que siempre se lo pone difícil a los sorianos. «Nuestro objetivo para cerrar la primera vuelta es finalizar entre los cinco primeros. Respecto al año anterior, tenemos ocho puntos más y la mejora es evidente, pero no podemos quedarnos con eso. Tenemos ambición y espero que el 2019 se parezca al 2018, que en líneas generales fue bastante bueno», explicó Bandrés, que no quiere mirar más allá del siguiente compromiso. «No quiero poner techos ni objetivos. Vamos partido a partido. Lucharemos por el siguiente encuentro, como hicimos en el último del año, y ya veremos hasta dónde podemos llegar. Me apoyo en el día a día, en un trabajo exigente, con un volumen alto para luego completarlo con trabajo de calidad. A partir de ahí, llegarán los resultados, como los que estamos teniendo en estos momentos. No podemos perder la perspectiva por lo que ponemos el foco en el día a día y no miramos más allá», explica el técnico.

La trayectoria del equipo le ha permitido engancharse a la zona alta con un pequeño salto en la clasificación por la brecha abierta respecto a los conjuntos de la zona templada. «Esta liga es igualada. Es cierto que parece haberse abierto una pequeña diferencia entre los de arriba, al contrario que el pasado año, por lo que debemos seguir en la línea que hemos demostrado hasta ahora para poder terminar la primera vuelta entre los cinco primeros, objetivo para el siguiente partido», insiste Daniel Bandrés.