El bombardero del Río Duero ya está en Soria

Augusto Colito, opuesto de 1,97 de altura y 22 años, pasa por ser el fichaje estrella del Río Duero Soria para la próxima temporada y ayer ya realizó su primer entrenamiento con los que son sus nuevos compañeros en las filas celestes. Después de todo el verano con la selección española, con la que recientemente disputaba el Campeonato de Europa, el jugador nacido en Cabo Verde afronta una nueva etapa en la Superliga y lo hace «con la motivación a tope para hacer una gran temporada», comentaba el ex de CV Teruel.

El nuevo efectivo celeste, que llegó a España con sólo 3 años edad, salió de la cantera del L’Illa Grau de Castellón y de allí fue a la Concentración Permanente de Palencia antes de fichar por el C.V Teruel. En las filas turolenses no tuvo demasiado protagonismo el curso pasado, pero su rol en las filas sorianas va a ser totalmente diferente. «Soy el opuesto y sé que voy a tener un gran peso en el ataque del equipo», señalaba Colito, quien también se refería a los objetivos colectivos de los celestes. «Hay que ir paso a paso pero lo que queremos es estar lo más arriba posible con el Río Duero».

El atacante internacional está en un momento de forma óptimo después de un verano sin descanso con la selección y de ello se beneficiará un Río Duero que tiene grandes esperanzas depositadas en un jugador que se ha comprometido por una temporada.

Colito recordaba cómo tuvieron lugar las negociaciones con los sorianos y señala que «fue todo muy rápido. En mayo ya era jugador del Río Duero». Y es que el caboverdiano no quería otro año como el vivido en las filas de Teruel ya que apenas tuvo protagonismo a lo largo del curso. Sobre su aclimatación en la ciudad y en el club afirma que «no habrá ningún problema porque conozco a mucha gente del equipo».

El opuesto también hacía referencia a su experiencia con España en el Europeo e indicaba que «me he enfrentado a jugadores y equipos que son los mejores del mundo y no cabe duda que ello me ha hecho crecer en mi juego». Colito tiene un gran salto y un gran remate, pero cuando se le pregunta que es en lo que tiene que mejorar no duda en asegurar que «me falta gestionar mejor el error. Con los años y la experiencia mejoraré».

Ayer fue su primera toma de contacto con un Río Duero que el sábado jugará en Los Planos su segundo encuentro amistoso de pretemporada ante los antifriones del CV Teruel. «Claro que afrontaré el partido ante mi ex equipo con muchas ganas», reconocía Colito. El celeste dejó muchas amistades en la capital aragonesa y el compromiso de este fin de semana será para el especial. Será sólo un aperitivo de los enfrentamientos ante los turolenses en la competición oficial. Colito ya es uno más en un Río Duero que quiere ver las mejores prestaciones de su opuesto. Es, sin lugar a dudas, el bombardero celeste.