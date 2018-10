Decía que estaba «en el mejor momento de la temporada» y supo certificarlo. Alfonso Izquierdo salió ayer en Ibiza con el dorsal tres en su primer Europeo júnior de duatlón cross y, más causalidad que casualidad, terminó cruzando la línea de meta en tercera posición. Un bronce inolvidable que, a pesar de que llegaba con buenas sensaciones, «no esperaba». Así lo aseguró ayer el deportista, muy contento, a última hora de la tarde, después de reconocer parte del circuito que le espera mañana en su cita con el triatlón cross.

Nueve deportistas de seis países eran sus rivales ayer. República Checa, Italia, Polonia, Croacia, Rumanía y España. Poco o nada sabía de algunos de ellos, pero eso no fue un hándicap para el soriano, que se presentaba en la cita ibicenca después de una temporada para enmarcar.

La prueba, que se antojaba exigente, comenzó con un primer segmento de dos vueltas a pie de 2,1 kilómetros cada una en Sant Joan de Labritja a un ritmo frenético que dejó al soriano en la sexta posición, a la espera de una transición a la bicicleta de montaña en la que Izquierdo, con el objetivo de controlar mejor la carrera, se aproximaba ya en segunda posición. Un puesto que no pudo mantener al llegar al puerto de San Miquel, lugar de la transición, donde un error al coger la bicicleta le hizo perder dos puestos.

Sin perder la estela de la cabeza de carrera, el soriano abordó las dos vueltas de 12 kilómetros en total del segundo segmento en bici. El español Nicolás Puertas y el checo Petr Velisek, primero y segundo a la postre, jugaban su partida, mientras Izquierdo llevaba a rueda al italiano Filippo Pradella. «No me encontraba muy bien en bici, pero he ido manteniendo bastante bien el puesto y al final he conseguido irme en la carrera a pie». Paró el crono en 54:19, a menos de un minuto del primero y a 15 segundos del cuarto.

La actividad no para en Ibiza, sede del Campeonato de Europa Multideporte, y tampoco cesa para el soriano, quien mañana mismo volverá a ponerse el mono para participar en la prueba de triatlón cross. Las aguas cristalinas y la fina arena de Cala Bassa, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, serán esta vez la línea de salida del soriano, quien a partir de las 12.00 horas comenzará su segunda y última participación en esta cita continental. Una cita más dura si cabe por el trabajo acumulado de ayer, pero en la que se presentará –de forma figurada– con una medalla de bronce colgada del cuello. Él ya lo tiene claro: «Lo daré todo otra vez».