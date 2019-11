Desde la última derrota frente al Zaragoza el pasado 13 de octubre, el CDNumancia se ha instalado en una buena sintonía de resultados que le ha llevado a encadenar cinco semanas sin perder. No es su mejor registro puesto que ya ha acumulado ocho jornadas esta temporada sin sumar una derrota, pero quizás sea más significativa esta racha por romper con algunas amarras que le ataban en su progresión, como no ganar fuera de Los Pajaritos, lo que le impedía enganchar dos o más enfrentamientos seguidos con victoria. Además, el número de puntos sumados en esta racha, once en cinco partidos, se acerca y casi iguala los 14 en los ocho partidos sin perder de la anterior marca registrada. Todo esto le ha permitido instalarse en la zona de promoción de ascenso durante dos semanas, es quinto con 25 puntos, cuando su mejor clasificación hasta este momento era un sexto puesto, también en puestos de promoción de ascenso, durante una semana, al finalizar la jornada novena y ganar al Fuenlabrada en Los Pajaritos. Desde esa clasificación, se descolgó de la zona de privilegio hasta el nuevo episodio de buenos resultados gracias a alcanzar, quizás, el mejor momento de la temporada.

El empate frente al Rayo Vallecano rebaja un poco el vuelo del Numancia de las últimas semanas en las que había encadenado tres victorias de manera consecutiva. Una circunstancia que no alcanzó la temporada anterior y sí en la última campaña con Arrasate al frente del banquillo, de la jornada 33 a la 35 con victorias sobre el Córdoba (2-1), Alcorcón (0-1) y Lugo (2-0). Ese curso, el conjunto soriano se metió en la promoción de ascenso para perder en la final con el Valladolid y también firmó una destacada trayectoria en Copa del Rey en la que cayó en los octavos de final ante el Real Madrid. La competición copera ha recuperado protagonismo en las últimas horas después del sorteo del domingo donde el Numancia se ha emparejado con el Ceuta en la primera eliminatoria de la temporada a partido único y con visita a la ciudad autónoma norteafricana.

Las tres victorias consecutivas de las jornadas precedentes, Lugo (3-1), Albacete (1-0) y Sporting de Gijón (0-1), le han impulsado a colarse entre los seis primeros para pelear por una de las cuatro plazas de promoción sin perder de vista tampoco la segunda posición, ascenso directo, que se encuentra a tres puntos y que en estos momentos luce el Fuenlabrada. El liderato de la competición se distancia hasta los once puntos con un Cádiz, de momento, muy firme en su defensa del primer puesto. El punto frente al Rayo le permite mantener la quinta posición aunque frena la capacidad de recaudación que Los Pajaritos le había otorgado en encuentros anteriores. La victoria en Gijón corrige los posibles desajustes en casa y es una fuente irrenunciable de puntos.

El calendario del mes de noviembre, que tan bien se le está dando al conjunto numantino, tendrá continuidad con la visita a Almería el próximo domingo a partir de las 12.00 horas. Otra salida complicada frente al tercer clasificado, 26 puntos, en una pugna por la parte alta de la clasificación. La posición en promoción se pone en juego, pero también cabe la posibilidad de asaltar la segunda plaza. No depende de ninguno de los dos pese a sumar los tres puntos alguno de ellos ya que el Fuenlabrada les supera y si no tropieza en su compromiso ante el Girona en Montilivi no da pie al adelantamiento en la clasificación. El enfrentamiento, en cualquier caso, es de elevada exigencia para el Numancia, que ya ha acabado, al menos, con la racha de no ganar a domicilio. En su séptima salida de la temporada, se trajo los tres puntos de El Molinón. El objetivo es dar continuidad a esa opción para no dejarlo exclusivamente en la anécdota de romper una prolongada estadística en contra. Las salidas del conjunto soriano se han caracterizado por la falta de victorias, pero no por la de buenos partidos en los que ha demostrado su carácter competitivo y la dificultad para ser superado. Lejos deSoria, acumula menos derrotas que en casa.