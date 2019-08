Buenas vibraciones

El C.D. Numancia ponía el sábado el cierre a una pretemporada que ha dejado buenas sensaciones de cara al inicio liguero del próximo domingo ante el Alcorcón en el campo de Los Pajaritos. El balance de los siete encuentros amistosos que han disputado los rojillos es positivo con cuatro victorias, dos empates y una sola derrota. Pero lo más gratificante para el cuerpo técnico que capitanea Luis Carrión es el hecho de que el grupo parece haber cogido el ideario de juego que quiere el míster.

Sin embargo todo lo acontecido hasta ahora han sido pruebas ya que la hora de la verdad llegará dentro de siete días cuando la temporada arranque con la celebración de la primera jornada. Las pretemporadas pueden dar una idea del rendimiento de los equipo, aunque no siempre se ajustan a la realidad de la competición oficial. Como ejemplo, hace dos veranos el Numancia que entrenaba Jagoba Arrasate realizaba una pretemporada con dudas y después completaba un curso sobresaliente alcanzando el play off para quedarse a solo un escalón de subir a Primera División.

El Numancia de Carrión sí que ha tenido un verano propicio en cuanto a resultados ya que sólo cuenta una derrota, la encajada en el primer amistoso de preparación ante el Atlético de Madrid en El Burgo de Osma.

Los rojillos se desplazaban después a Barakaldo para jugar el segundo amistoso y en la localidad vasca llegaba el primer triunfo veraniego al vencer por 0-3 con dos goles de Higinio y uno del canterano Moha, jugador al que se le podría considerar con la revelación de esta pretemporada.

El Numancia se desplazaba a Ólvega para llevar a cabo el tercer test del verano y daba buena cuenta del Atlético Osasuna de Arrasate, Bittor Alkiza y Sergi Pérez. Los sorianos se imponían a los navarros por 3-1 con goles de Escassi y de Guillermo por partida doble. El enfrentamiento ante los de Pamplona a buen seguro que tuvo como telón de fondo la cesión de Antonio Otegui, un centrocampista por el que está interesado el Numancia para reforzar el centro del campo para este curso 2019-2020.

El plato fuerte de la pretemporada para el Numancia llegaba el pasado 1 de agosto con el partido de presentación en Los Pajaritos ante el Athletic de Bilbao. Los de Carrión cuajaron un buen partido y merecieron algo más que el empate final. Guillermo adelantaba a los sorianos al inicio del encuentro y Vivian empataba ya en la segunda parte.

Los tres últimos amistosos de los rojillos han sido ante tres rivales de Segunda B. El Numancia ganaba 2-1 a la UD Logroñés con tantos de Nacho y Castellano, empataba a dos contra el Bilbao Athletic con dos goles de Guillermo y el pasado sábado cerraba la pretemporada ganado al Burgos con tantos de Higinio y Noguera.

El balance de estos siete amistosos es de 13 goles a favor y 8 en contra. El balón parado ha sido la asignatura pendiente.

Gutiérrez la cara y Admonio la cruz

Cara y cruz para dos de los centrales del C.D. Numancia. Mientras Carlos Gutiérrez es el jugador más utilizado por Luis Carrión en la pretemporada con un total de 420 minutos de juego, Admonio Vicente es el único que no ha debutado en los partidos de preparación. El defensor ex de Unionista se lesionaba en la primera semana de entrenamientos y se ha perdido toda la pretemporada. El club numantino confirmaba a través de un parte médico que Admonio sufría una lesión muscular en el cuádriceps de su pierna derecha. Borja Viguera, que estaría en la rampa de salida ya que no entra en los planes del Carrión, y el canterano Cámara son los futbolistas que menos minutos han disputado en pretemporada con el Numancia. Gus Ledes, Higinio y Guillermo son otros de los futbolistas de la primera plantilla que más minutos han estado sobre el terreno de juego en los siete compromisos de pretemporada. En relación a Admonio Vicente su concurso para el primer partido de Liga está descartado, al igual que el de Néstor Albiach. Para recibir al Alcorcón en Los Pajaritos también será baja el sancionado Iván Calero.