Las salidas del Numancia lejos de Soria abren la esperanza a romper con la racha de partidos sin ganar en su condición de visitante. Esta posibilidad aparece aumentada por la derrota en Los Pajaritos en la última jornada. El entrenador rojillo, Aritz López Garai, no se ve más obligado a romper con la racha pese a no haber ganado en la anterior jornada, así inició su repaso ayer a la actualidad del equipo en la sala de prensa. «Desde que estoy aquí siempre digo lo mismo, hay que mantener el equilibrio. No podemos estar pensando en la obligación de ganar después de perder un partido y creer, por el contrario, que todo está encarrilado cuando ganamos uno. Al final, parece siempre la misma canción. Vamos fuera de casa y como no ganemos, jugamos en casa y como no ganemos... No es bueno para nadie. Hay que afrontar el partido de Mallorca con mucha ilusión, con muchas ganas, intentando vencer sin pensar en lo que ha sucedido, pero sí corrigiendo lo sucedido frente al Rayo Majadahonda, que lo hemos hablado, viajando con toda la ilusión del mundo e intentar hacer bien las cosas para ganar», relató el entrenador.

La derrota frente al conjunto madrileño la explicó desde el error cometido al conceder un penalti. «Desde el principio en la primera parte cometimos un error que nos condicionó el resto del partido que fue ponernos por detrás del marcador en una acción aislada. Apartir de ahí, nos pasó de todo un poco. Atacamos en la segunda parte mucho y bien. Estábamos expuestos a que nos realizaran una contra por la forma de jugar de ellos y lo volcados que estábamos. Lo lógico era haber empatado en alguna situación y no pudo ser. Y al final esa dichosa contra a la que estás expuesto nos penalizó. Cuando quisimos marcar era tarde. Es el típico partido que se atraganta y no hay manera. Y acabó sin haber manera», explicó.

Una derrota que no debe pasar factura anímicamente. «Cuando una derrota llega porque el rival ha sido muy superior deja mucho tiempo para pensar la razón de esa superioridad. Pero cuando una derrota llega como la del fin de semana, de ese perfil, hay que reponerse sabiendo que nos hizo daño. Las victorias ayudan en el entorno para ganar en confianza. Todo crece y el ambiente siempre es mejor. Tenemos en Mallorca una posibilidad de ganar como visitantes, que se nos está resistiendo este año. Lo intentaremos sabiendo que el Mallorca está bien. Siempre que paso por aquí en la sala de prensa hablo de los rivales y todos son buenos y todos preparados para competir de tú a tú. Nosotros también somos capaces de ganar en Mallorca, como en cualquier campo, pero tenemos que demostrarlo», reconoció.

Para conseguirlo. «Intentaremos no cambiar nuestra forma de jugar, siendo protagonistas, intentando llevar el peso del partido, intentando llevar la posesión al campo rival, intentando llegar muchas veces al área rival, intentando generar muchas ocasiones de gol, sabiendo que si nos volcamos mucho estaremos expuestos a las contras. Es inevitable. Si le das el balón al rival y te limitas a esperar, seguro que no te contragolpean pero por nuestra forma de jugar sabemos que nos contragolpearán por lo que estaremos atentos a las vigilancias y cuando ataquemos tener la solvencia suficiente para atacar con calidad», asumió.

Un referente para lograr un buen resultado, por los partidos precedentes es no encajar porque cuando ha recibido alguno la cosa no ha ido muy bien. «La portería a cero le viene bien a todo el mundo. Otra cosa es cómo quieres mantenerla a cero. Si voy a Mallorca y me pongo debajo del larguero a defender y en el minuto 82 me meten el 1-0, ya sé cómo es la rueda de prensa. El Numancia asustado, no ha salido del área, es imposible que gane y encima pierde. Si aguanto hasta el minuto 95 y pita el final y 0-0, que bien el Numancia y que bien ha defendido. Es la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros intentaremos jugar, intentaremos atacar y ser buenos con el balón. Luego, cuando tengamos que defender y correr hacia atrás, correr. Y cuando tengamos que estar replegados, estar replegados. La fórmula de portería a cero no tiene una fórmula mágica», comentó.

Sobre el rival, López Garai lo valoró altamente. «El Mallorca es un buen equipo, con un buen entrenador. El año pasado ascendió por lo que indica que viene de una inercia positiva con el mismo entrenador trabajando después de un ascenso que eso da confianza al bloque. Muchos jugadores repiten. Ya en Segunda B tenía una plantilla de Segunda y este año está demostrando tener mucho potencial. Defienden muy bien, con mucho orden. Luego tiene jugadores con un estado de forma excelente, como Lago Junior, marcando diferencias. Es un equipo que cuando tiene el balón no te lo regala, con jugadores como Salva Sevilla o Dani Rodríguez que saben lo que se hacen. Es un buen equipo», finalizó.

Derik Osede

Cumplido el tiempo estipulado de prueba, el futuro en Soria de Derik Osede se decidirá la próxima semana. «Ya está visto. Ahora, estoy centrado en Mallorca, pero a principios de semana tomaremos la decisión. Al final, el chico ha entrenado con nosotros el tiempo que habíamos acordado. Ahora, entre nosotros y el club, pero sobre todo el club que es el que debe tener la decisión final porque puedo orientar o tener una idea, será el que tome la decisión. A principio de semana lo anunciará ya que estamos metidos en el viaje a Mallorca y centrados en el partido», indicó el técnico López Garai, que valoró las características del futbolistas, diferentes a las de cualquier jugador de su plantilla. «Es un central diferente a lo que tenemos. Es rápido, no es excesivamente alto, ha jugado en el Madrid muchos años, en la liga inglesa, tiene nivel. Qué nos ayuda, seguramente que sí. Pero hay que saber si es lo que necesitamos, si nos mejora y eso hay que valorarlo con un poco de calma ya que en el día a día no te da tiempo a pensarlo», comunicó el técnico, que también espera recuperar a Dani Nieto. «Es una gran noticia verlo en el césped. Me he enfrentado a él como jugador y sé lo que es capaz de dar a un equipo con el último pase, con cambios de dirección y desequilibrio, ve bien el fútbol. Es un jugador que puede ser importante desde la media punta», apuntó.