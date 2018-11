«Cada vez más integrado»

Jordi Sánchez es el jugador de campo del C.D. Numancia con menos minutos disputados en las 13 jornadas de Liga y sólo el portero Gaizka Campos y el lesionado Dani Nieto han tenido menos protagonismo. Sólo ha jugado 22 minutos, pero en Granada demostró que puede ser muy útil al equipo en determinados partidos. El barcelonés reconoce que cada vez está más integrado en Soria y en el club y suspira por meter su primer gol como rojillo.

«Estoy entrenando bien y con confianza. La verdad es que cada vez estoy más integrado en la ciudad y en el equipo». Con estas palabras el delantero se refería a su situación en las filas sorianas en una temporada en la que no está entrando demasiado en los planes de López Garai.

Jordi no desespera y apela a su trabajo diario para contar con más oportunidades en la punta del ataque de los numantinos. «Claro que tengo muchas ganas de jugar y de ayudar al equipo», comentaba el jugador a la finalización del entrenamiento de ayer en campo de Los Pajaritos.

El pasado domingo en Granada saltó al terreno de juego en el minuto 81 sustituyendo a Guillermo y el trabajo de Jordi Sánchez fue importante para que el Numancia pudiera aguantar el marcador con un jugador menos por la expulsión de Yeboah. «En Granada salí al campo con fuerza y la verdad es que me quedé satisfecho con el trabajo realizado y también con el punto logrado por el equipo ante el líder de la categoría», indicaba el futbolista. Jordi cuajó un buen cuarto de hora e incluso pudo forzar un penalti, aunque estaba condicionado ya que sobre sus espaldas ya tenía una tarjeta amarilla. «En otra situación del partido pudo haber sido otra cosa, pero no me la quise jugar en la acción», destacaba.

De los hombres de ataque es el que está teniendo menos protagonismo de lejos en estos meses de competición. No ha tenido ocasiones para marcar y en su cabeza está ese gol con el que abrir su cuenta como anotador numantino. «Tengo muchas ganas de marcar ese primer gol, pero primero tengo que intentar jugar más», afirmaba el catalán.

El ariete se refería al partido de este domingo ante un Rayo Majadahonda al que definía como un equipo «con desparpajo y que se atreve con todo». Los madrileños llegarán a Los Pajaritos con el hándicap de haber sumado sólo tres puntos en sus desplazamientos. «Puede que este desparpajo le esté pasando factura en las salidas», apuntaba el atacante.

Mientras tanto, el Numancia quiere seguir siendo sólido en su campo y conseguir ante el Rayo Majadahonda la cuarta victoria seguida de locales en lo que va de campeonato. «Tenemos que salir a por ellos desde el primer minuto y seguir con los buenos resultados y el buen juego de casa», señalaba Jordi Sánchez, quien añadía que «en Los Pajaritos, apoyados por nuestros seguidores, el equipo sabe sufrir».