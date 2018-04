El CAI Deporte Adaptado se coronó ayer en Ólvega como campeón del II Campeonato de España de quad rugby o rugby en silla de ruedas. La localidad olvegueña, que ha acogido esta novedosa cita durante todo el fin de semana, respondió con un pabellón que lució tanto el sábado como el domingo una buena entrada.

«Ha salido todo muy bien y todo el mundo se ha ido muy contento», valoraba ayer Juanjo San Juan, olvegueño y miembro de la Comisión Nacional de Rugby en silla de ruedas. Esta cita es la segunda vez que se celebra y buena parte de que acabe en Ólvega –si no toda– se debe a este vecino, que ha militado desde joven en el equipo zaragozano, si bien en la disciplina de baloncesto. Llegó a jugar incluso a nivel europeo y hoy forma parte de la directiva.



Cuatro fueron los equipos que se presentaron a esta segunda cita. Además del campeón, el CAI, se trasladaron hasta Ólvega los conjuntos de Fundación Lesionado Medular, Zuzenak de Vitoria y Barcelona Universitari Club. En total, han estado en la localidad unas 70 personas, además de los aficionados y familiares de los deportistas, algunos de los cuales, sobre todo de Zaragoza, no quisieron perderse este campeonato. Ya en la primera jornada, el CAIse marchó siendo primero en la lista. No era el favorito, al parecer, ya que las miradas estaban puestas en el BUC. Los catalanes, no obstante, acabaron segundos. Terceros fueron los madrileños y en cuarta posición quedaron los vascos, el equipo de más reciente creación. Al margen de la tabla, todos, jugadores y aficionados, pudieron disfrutar de gran nivel en los partidos y mucha igualdad. «Se han ido deseando que volvamos a hacer algo pronto», advertía San Juan.