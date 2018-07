Por primera vez, los calendarios de Primera, Segunda y de la Liga Iberdrola de fútbol femenino no seguirán los parámetros habituales de repetir en la segunda vuelta el orden establecido de partidos para la primera parte de la competición con la diferencia de jugarse en casa o fuera dependiendo de donde ha establecido esa cadencia el sorteo. No tendrán un reflejo simétrico. De ahí que esta modalidad de calendario se ha denominado asimétrico. Un formato que ya funciona en otras ligas de fútbol continentales y en otras competiciones deportivas. Este sorteo inédito ha dejado un calendario innovador. Solo repetirá en una secuencia lógica hasta esta edición dos partidos coincidiendo con la primera vuelta: el primero de la segunda parte frente al Córdoba y el tercero ante el Lugo. Los demás, no coinciden y en algún caso como frente al Zaragoza, por ejemplo, llegará el primer encuentro en la novena jornada (14 de octubre de 2018) y el segundo en la penúltima (2 de junio de 2019).

El Numancia iniciará la competición en Córdoba el fin de semana del 18 y 19 de agosto y la cerrará el del 8 y 9 de junio en Los Pajaritos ante Las Palmas cuando el último partido de la primera fase lo debe jugar en Reus el 12 y 13 de enero. Frente al conjunto catalán se medirá una semana antes que con el Zaragoza en la recta final del campeonato, que dedicará dos semanas más en junio (del 12 al 23) para esclarecer la tercera plaza de ascenso con la disputa de las eliminatorias por la promoción entre los cuatro clasificados tras los dos primeros, con plaza segura a la máxima categoría.

El sorteo tampoco ha permitido una cadencia de partidos casa-fuera de manera continua en la primera vuelta, sí en la segunda. El Numancia disputará dos jornadas consecutivas en Los Pajaritos entre la octava y la novena frente al Extremadura y el Zaragoza (fines de semana del 6-7 y del 13-14 de octubre). Estos dos partidos en casa se contrarrestarán con los dos siguientes lejos de Soria, jornadas décima y undécima, frente a la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga. Dos de los conjuntos recién descendidos. El otro enfrentamiento con el tercer descendido, el Deportivo, se jugará a principios de diciembre, mes en el que la competición parará una semana coincidiendo con las Navidades. No se competirá el fin de semana del 29-30 de diciembre, aunque el anterior y el siguiente, el del 22-23 de ese mes y el 5-6 de enero, sí habrá Liga, que utilizará todos los fines de semana para completar el calendario sin tener que recurrir a partidos entre semana.

El inicio de la competición ofrece una relación de rivales entre equipos con historia, aspirantes al ascenso, recién llegados o habituales de los últimos años en la categoría. Córdoba, Cádiz, Lugo, Elche, Sporting, Almería, Osasuna, Extremadura y Zaragoza aparecen en el primer tramo para medir al Numancia de Aritz López Garai. Una parte del campeonato de gran impacto, como se observó el pasado curso, para no perder pujanza en la lucha por los primeros puestos. En esta fase, el conjunto soriano visitará al equipo de Jagoba Arrasate en Pamplona y recibirá al Zaragoza, aspirante siempre al ascenso reviviendo otro duelo vecinal, y se medirá al Elche de Pacheta. Después llegarán dos recién descendidos, Las Palmas y Málaga, para completar el primer cuarto de la competición; dos nuevos aspirantes también al ascenso, Granada y Tenerife, y la visita del Rayo Majadahonda, para luego viajar a Mallorca y jugar contra un recién llegado pero aspirante a todo. La primera vuelta se completa frente al Nástic, Deportivo, Albacete, Alcorcón, Oviedo y Reus, alternando rivales de diferentes posibilidades y aspiraciones. Aunque si algo ha demostrado esta competición es que cualquiera que la inicia cuenta con opciones de meterse en la pelea por todo. Su igualdad, la dureza de un campeonato extenso, 22 equipos, y largo, diez meses de competición, obligan a cometer el menor número de errores posibles y superar los momentos de resultados no tan favorables, que a todos los equipos se les presentan.

Ausencias en el entrenamiento

Doble sesión de entrenamiento en la que se dejó notar las ausencias de Unai Medina, Diamanka y Jordi Sánchez. Además, Luis Valcarce trabajó en solitario cumpliendo plazos en su recuperación. El portero Juan Carlos Sánchez cumplió una nueva jornada de entrenamiento con sus compañeros, Taliby y Gaizka Campos, bajo la supervisión de Fran Sanz, entrenador de porteros. Hoy, nueva sesión de entrenamiento, de recuperación, para completar mañana otra jornada con dos citas, en vísperas del enfrentamiento con el Huesca en El Burgo de Osma, 19.00 horas.Una primera oportunidad para plasmar en el campo lo ejercitado hasta el momento.