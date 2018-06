«Cambio chapa por viaje al Mundial de Corea»

«Cambio chapa por viaje a Corea». No es un anuncio de clasificados, aunque podría serlo. Iván y Sancho Díez quieren llegar este año al Mundial de Corea de monociclismo, que se celebra en agosto en Ansan, una localidad próxima a Seúl. Pero no es fácil, no solo por la preparación que han estado realizando para poder participar, entre otras pruebas, en una de 100 kilómetros que tendrán que recorrer a una sola rueda. También por un coste que llega a los 4.500 euros.

«Gran día el de hoy. Estamos ya inscritos a los mundiales de Corea 2018. No sabemos si vamos a tener dinero para ir (que esperamos que sí), ni si nos van a dar vacaciones (que esperamos que también), pero así empezamos con el sueño de Holanda y allí acabamos». Esto lo escribían los hermanos Díez en octubre del año pasado y poco a poco ese sueño parece que se va haciendo realidad. Pero es caro.

Los sorianos, que corren bajo el nombre de Locowheel, su equipo, han conseguido cuadrar las vacaciones para ir y cuentan con algunos patrocinadores –a los que están, apuntan, «muy agradecidos»,– pero cualquier ayuda es bien recibida. Hasta el momento han podido financiar unos 1.500 euros de un viaje que realizarán entre el 27 de julio y el 20 de agosto para participar en esta competición.

En este punto entran las chapas. La idea parte de Carmelo Álvaro, un compañero del equipo de futbolín de los hermanos. «Queríamos apoyarles un poco, porque ellos tienen sus patrocinadores, pero también queríamos ayudar». Se juntaron algunos colegas e hicieron 500 chapas que, a un euro cada una, serán 500 euros que servirán para ayudar a costear los gastos. «Ha sido toda una sorpresa, no tanto por el dinero, si no por ver que contamos con grandes amigos que se implican de esta forma», asegura a su vez Iván Díez.

En cada una de las chapas se puede leer «Yo apoyo a Locowheel» y el objetivo es que una vez adquiridas sus nuevos dueños posen con ellas y suban una foto a Facebook, de forma que los jóvenes deportistas se sientan también así arropados.

Para hacerse con las chapas es posible acudir al bar Verdant, en el Calaverón, en Chuches Soria, en El Collado, en Lafuente Asociados, Soriabike, el bar Ávalon y Green. También ponerse en contacto con el propio Carmelo.