Cambio de última hora por la baja de Escassi

«He notado como un calambre», se quejaba ayer Alberto Escassi dirigiéndose al fisioterapeuta del Numancia, Diego García, durante la última sesión de entrenamiento tocándose la zona del tendón en su tobillo. El centrocampista malagueño no completó el entrenamiento, bajó a los vestuarios para un rápido reconocimiento médico y se quedó en tierra. Su puesto en la expedición a Tenerife y seguro que en el terreno de juego permaneció vacante por un momento. El entrenador, Luis Carrión, conocido el diagnóstico y la decisión de no contar con él, se dirigió a los vestuarios para solucionar el asunto. Cambio en la convocatoria y seguro que modificación en el once de hoy frente al Tenerife. Kako apunta a la titularidad para sustituir al malagueño y Ander Vidorreta se subió al autobús para viajar al aeropuerto madrileño y embarcar rumbo a Tenerife. Ni Noguera ni Castellano cambiaron su rol de no convocados con la imprevisible lesión de Alberto Escassi.



La baja del centrocampista malagueño abre la puerta a la titularidad a Kako, futbolista que ocupa esa posición, pero también permite que el entrenador medite la posibilidad de dar la oportunidad del debut al canterano Vidorreta. Los dos son jugadores para esa posición en el eje del centro del campo y deberán acompañar a Gus Ledes, el otro futbolista elegido para iniciar la salida del balón desde la defensa, como ya realizó durante el primer encuentro del campeonato. El equipo titular contará con más modificaciones respecto al primer once. Si Escassi es baja, también lo es Nacho en el lateral derecho. La sanción a Iván Calero para el primer encuentro propició la presencia del canterano, pero su ausencia en esta segunda cita sugiere un debate sobre el inquilino del puesto después del despliegue ofrecido por Álex Sola durante sus minutos de participación ante el Alcorcón. Se convirtió en una de las noticias más relevantes de la puesta en escena del Numancia de Luis Carrión. Su titularidad es uno de las opciones que maneja el técnico aunque su alineación no excluye la presencia de Iván Calero, que puede jugar por delante del lateral. Una banda profunda y ofensiva en la que los dos jugadores pueden alternarse en las dos vertientes del juego, en ataque y defensa.



Otro de los jugadores destacados del primer encuentro fue el portero Dani Barrio. Su continuidad en la portería no entra de momento en ningún debate. Si en el costado derecho se abre alguna duda sobre el nombre de su ocupante, en el izquierdo se despeja cualquier sombra. Héctor Hernández es el elegido puesto que Adri Castellano y Ceínos no han viajado a Tenerife. En el centro de la defensa repetirán Derik Osede y Carlos Gutiérrez con Marcos Isla a la espera. El canterano entra en la lista por la baja de Admonio Vicente, que sigue con problemas musculares. La banda izquierda se la disputan Marc Mateu y Alain Oyarzun, que también podría ocupar la mediapunta, posición por la que se movió Curro en el primer encuentro liguero. Tres hombres para dos puestos, si definitivamente el entrenador alinea a Calero y Sola por el costado derecho. Como referencia de ataque, Guillermo, con las posibilidades que ofrecen la utilización de Higinio y Zlatanovic, que entra por primera vez en una lista de convocados.