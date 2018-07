Soria, con perdón de los torensanos, se subió tres veces al primer cajón del podio en el Campeonato de España de Atletismo este fin de semana. Getafe aplaudió a una imponente Marta Pérez, a un Mario Arancón inalcanzable y a una Raquel Álvarez que no se rinde. Vaya, que desde Madrid y Camino Soria, la canción de Gabinete Calgary bien podría mutar en película animada de comienzos de este siglo. Y sin tirar, casi, de tópicos. Tres medallas, dos de ellas inéditas y todas aderezadas con una pizca de orgullo que asientan de nuevo a la provincia como referente en el atletismo nacional.



MARTA PÉREZ «Sabía que iba a ser una carrera difícil»

«Dije que quería ganar y lo he conseguido». Marta Pérez estaba ayer «satisfecha» después de proclamarse por segunda vez campeona de España de 1.500 en una carrera espectacular en la que se deshizo de toda sus contrincantes excepto de Esther Guerrero, pegada a la soriana hasta el final.

«Al final sabía que iba a ser una carrera difícil, que tenía rivales muy duros». La soriana, que partía con la mejor marca del campeonato, 4:04.88, puso en práctica su táctica y le salió bien.

«El primer 500 iba delante porque me dejaron el hueco e íbamos bastante despacio. Había pensado que a partir de 1.000 metros me ponía a tirar y ya la verdad es que fue muy brusco y muy fuerte». Fueron cayendo una a una excepto Guerrero, que no pudo con el coraje de Marta en el último 100. Al final un 4:10:63 y una primera plaza que le da acceso directo alEuropeo de Berlín, cita para la que ya tenía mínima.

Este es, de hecho, el objetivo de la soriana del Valencia Esports. «Ahora toca descansar y entrenar estas dos semanas antes de Europeo, que es el 10 de agosto». No hacía ni un día del nacional y ya estaba «con muchas ganas» de llegar a Berlín y plasmar el buen estado de forma en el que se encuentra ahora. Pasar a la final y quedar entre las ocho primeras sería un buen resultado. Estar entre las seis... «Nunca se sabe».

MARIO ARANCÓN «Llegué con las fuerzas mínimas»

Fue una buena y una mala jornada para MarioArancón la del domingo en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo. En combinero soriano se iba a alzar con un primer oro nacional sénior al aire libre, pero sin el premio de poder alcanzar la mínima del Europeo de Berlín.

«Llegué con las fuerzas mínimas», asegura el soriano el día después de colgarse el oro.Hizo una gran competición el sábado, con mejor marca personal en el 100 incluida (fue primero con 10.99), lo hizo también en altura (fue primero con 1.97). No le fue mal en longitud (primero con 7.31) y en el 400 (cuarto con 50.95). El peso, dice, lo lleva «poco a poco». Quedó cuarto con un lanzamiento de 12.79 metros.

El sábado terminó liderando la competición, pero el domingo fue otra historia. Los retrasos con el plan anunciado y el calor hicieron mella en el soriano y empezó la jornada con el 110m vallas «un poco cansado». Clavó una segunda posición con 14.67. Con el objetivo del Europeo todavía en mente lanzó 44.37 metros en discos, pero la pértiga se le atragantó. «Me pegó el bajón y n o me respondían las piernas», asegura. Fue undécimo con 4 metros.Con la motivación tocada, lanzó la jabalina a 49.32 metros y en el 1.500 ya sabía que tenía el oro. Fue cuarto con 4:38.81.

Sumó 7.407 puntos, lejos de los 7.850 del Europeo. Ahora espera la lista del Campeonato Iberoamericano, que saldrá esta semana.



RAQUEL ÁLVAREZ: «Que nunca te digan que se acabó»

Se despertó el domingo, por fin y después de 20 años compitiendo en Nacionales, como campeona de España y todavía no se lo creía. «Yo quería saltar más», asegura. La torensana afincada enSoria Raquel Álvarez hizo un mejor salto de 1,79 metros en la jornada del sábado y tres nulos en el 1,82. Partía con una marca de 1,81 junto a dos atletas más y la favorita y a la postre cuarta, Saleta Fernández, con 1,86 metros. Por eso la deportista del CAEP sabía que podía haber medalla o no.

Siempre segunda o tercera, Álvarez rompió esta vez la ‘maldición’ y relevó en el primer cajón del podio a Ruth Beitia, considerada la mejor saltadora española de todos los tiempos y retirada el año pasado. «El objetivo era este, antes competía contra la campeona olímpica y era muy complicado». Ahora era el momento. Ahora y después de una lesión y una posterior operación en el Tendón de Aquiles que le dejó fuera de la competición durante año y medio y cerca de la retirada.

«Llegaba con molestias, en vez de en el pie operado, en el otro… Pero sabía que estaba en forma». Como repite un par de veces: a los campeonatos «se va a ganar medalla, no a hacer marca». Así que se llevó el Nacional. Lo hizo también con una década más de sus competidoras. «Parece que lo de que la veteranía es un grado aquí ha cobrado su sentido», bromea. Con 35 años, Álvarez ya tiene la condición de veterana y el próximo mes de septiembre, de hecho, saltará en el Campeonato del Mundo de esta categoría. Ya quedan lejos aquellas primeras participaciones en Campeonatos de España en las que tenía apenas 15 años, cuando saltó con 15 años con un dedo roto solo por si no podía volver a hacerlo nunca. Y mira. «Me quedo con una cosa dice: ‘Que nadie te diga nunca que se acabó’».