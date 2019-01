Un campeón de Europa a la primera

A la primera. Así lo ha hecho Sergio Corral (Soria, 17 de noviembre de 1976), quien en su debut competitivo en jiu jitsu brasileño se ha colgado al cuello una gran medalla de oro europea en su categoría. «No iba con grandes expectativas, pero sí con la confianza de haber hecho un buen entrenamiento», afirma ya con la presea en su poder y todavía desde Odivelas, una ciudad situada junto a Lisboa que es sede de unos Campeonatos de Europa de la disciplina que reúnen durante una semana a más de 4.500 deportistas.

Novato en este deporte, con apenas dos años de entrenamiento, Corral se lanzó al Europeo consciente de que iba a ser «duro», como terminó siendo, pero con el convencimiento de que podía hacerlo bien. Al final ganó sus cinco combates y se subió a su primer podio en su primera prueba. Lo hizo en la categoría máster 3, para nacidos entre 1974 y 1978, en el peso ligero y cinturón blanco. «La verdad es que no podía haber ido mejor», admite el soriano.

«El jiu jitsu es una disciplina que conjuga distintas bases de judo y la lucha de suelo, donde prima el control del adversario y la situación y en la que se gana por sumisión o por control o puntos, pero donde no existe golpeo», explica Corral. En su modalidad brasileña, cuyo origen es japonés, ha ido ganando adeptos, lo que hace posible que una celebración europea como la que se está desarrollando ahora pueda contar con esos cerca de 4.500 deportistas en todas las categorías, peso y edad. Además, según apunta el soriano, se han dado algunos pasos en la disciplina de cara a que pueda ser incluida en el rango olímpico próximamente.

Natural de Soria, reside en Logroño desde que aprobó las oposiciones de Policía y lleva vinculado a las artes marciales desde niño. Recuerda que comenzó haciendo taekwondo en el gimnasio Tae Kemp de Soria. Unas cuantas décadas después, es instructor de krav magá y cuenta con una escuela propia en la capital riojana. «Fue viendo las carencias que este arte marcial tenía en suelo, como descubrimos el brasil jiu jitsu». En poco tiempo montó con un socio una sala llamada Itaca solo enfocada a esta disciplina, en la que ahora aprenden unos 40 alumnos.

En plena expansión mundial desde Brasil, Corral advierte que España todavía está empezando en este mundo del jiu jitsu, pero el nivel es cada vez más alto y ya hay «muy buenos referentes».

Esta cita europea, junto con el Mundial y el Panamericano, es una de las más importantes. Y aunque la inscripción es particular, Corral explica que «no se apunta cualquiera». No solo por el dinero, que alcanza los 150 euros, hospedaje al margen, si no porque los deportistas son conscientes de su nivel.

La competición, que se desarrolló para Corral el martes, fue «dura», tanto por los contrincantes como porque «el descanso entre ellos fue muy corto». Así, el soriano sabía que su mayor baza era «jugar con la estrategia» y al final salió todo bien.

Con el cinturón blanco a la cintura, Corral tiene por delante otros cuatro colores. Azul, morado, marrón y negro. A sus 42 años este oro le da alas para seguir evolucionando en un deporte poco conocido, pero que sigue sumando adeptos. «Ojalá que si alguien ve esta medalla se anime en Soria y salga más gente que practique esta disciplina», advierte.

Ayer, un día después de conseguir la medalla, Corral, que compite bajo los colores del Atos Jiu-Jitsu, seguía en Portugal, aunque más tranquilo. Allí todavía tienen que competir algunos compañeros. Así que mientras la competición avanza, hará algo de turismo y volverá a Logroño con fuerzas renovadas para seguir peleando en una disciplina en la que ha demostrado que tiene mucho que decir..