Un campeón del mundo que pesca en Soria

Dentro de la disciplina es más conocido, pero puede sorprender a quienes tienen en la pesca apenas un recuerdo de la infancia o una dedicación todavía por descubrir. Las aguas del río Duero en Soria son codiciadas dentro y fuera de la provincia y también por algunos de los mejores pescadores. «Me sorprendió la cantidad de peces que podía tener el río Duero. Porque parece que dentro del mundo de la competición no es muy conocido, pero luego ofrece muchas posibilidades, truchas muy grandes». Habla Iñaki Muñoz, un campeón del mundo que descubrió las aguas de Soria en el Máster de Pesca por Parejas ‘Río Duero’ que organiza el Campano Soriano. De hecho, fue el Heraldo del club soriano en la presentación del comienzo de la temporada truchera que está fechado este próximo sábado.

«Siempre que vengo termino encantado con el trato, la gente, la gastronomía, el río Duero…». Muñoz, que suele acercarse a Soria para formar dupla con Pedro Jiménez Briñas, se perdió la edición del máster de salmónidos el curso pasado, pero tiene una buena excusa: «Llegaba recientemente del Mundial de Italia y fue imposible por el tema de fechas».

El pescador vasco de Andoain se proclamó el pasado septiembre campeón del mundo de pesca de salmónidos con mosca con la selección española en la trigesimoctava edición del Mundial que se celebró en Trentino, Italia, en el corazón de los Alpes. «La verdad es que fue increíble. Llegas a un país que no es el tuyo, no es donde compites normalmente y tienes que conseguir ganar a un país anfitrión… Imagina que te arrebatasen en tus ríos la medalla de oro… Así que es increíble, pero la verdad es que tuvimos la suerte de ir con un equipo muy potente, que ya había sido campeón del mundo en otras dos ocasiones».

Muñoz era novato, pero estaba en un equipo con galones comandado por Juan Vert Sanchís e Iván Vergé y que completaban Francisco Javier Llamas Poveda, David Arcay Fernández, Jordi Oliveras Cortina, Pablo Castro Pino y David García Ferreras. Estos dos últimos leoneses. Además, García Ferreras consiguió el título de campeón del mundo a nivel individual. «Yo siempre pongo la comparación de que es como al que le ha tocado ir al Mundial con Xavi o con Iniesta», advierte.

Después, la clave para llevarse el oro es «mucho sacrificio». Un sacrificio que, explica, «comienza ya desde los meses antes de ir al Mundial, con preparación física, de montaje, tema de moscas, de conocer un poco los escenarios y los ríos». Es «muchísimo trabajo» que hay que poner en práctica una vez llegas al escenario: «En una semana de entrenamiento o diez días tienes que conocer los escenarios, intentar sacar el máximo rendimiento posible a los ríos e intentar dar el máximo, porque si dejas algo sin atar, no consigues el oro». Y dice que «parece que es fácil porque España lo ha conseguido tres veces en los últimos cuatro años», pero pesa mucho que la actual es «una generación muy, muy buena».

Más allá de que se haya gestado un buen grupo, el trabajo, como dice Muñoz, es clave. Y lo es tanto antes, como en el momento de la competición. «La gente entiende la pesca como que hay que esperar a que te pique, pero hay un trasfondo mucho más amplio, yo creo que como en la mayoría de los deportes». Valora en este sentido el trabajo físico, por una parte, y la estrategia por otra, cuestión fundamental. «Hoy en día hay muchísima información con el tema de montajes de moscas. Todo el mundo tiene a un clic cómo puede montar un perdigón, como puede montar una mosca seca… Entonces yo de lo que sí que me di cuenta dentro del equipo era que el tema estratégico era muy importante, cómo poder afrontar un tramo. Tenemos tres horas de pesca en las que tenemos que sacar el máximo rendimiento a un tramo de entre 100 a 150 metros. Entonces el tema de la estrategia es importantísimo. No puedes entrar a primera hora de la mañana, pisar todo el tramo del río, luego volverlo a pisar... Por ejemplo, ahí es más importante no molestar a los peces, esperar a la hora buena, saber en qué momento tienes que echar un peso o echar otro, en qué momento tienes que utilizar mosca seca, qué pescador puede afrontar mejor una manga de lago o qué pescador puede pescar mejor a mosca seca… Y dentro del gran equipo que tenemos, pues saber llevar a cada componente a un tramo u otro».

Y por si había alguna duda, no arregla la vida, en el aspecto económico, ser campeón del mundo, pero «la satisfacción personal es inmensa, porque es un deporte al que al final le dedicamos muchísimo, en mi caso toda una vida, esfuerzo, dinero, tiempo que le quitas a la familia…».

Comprometido con la disciplina y también con Soria, Iñaki quiso animar hace un par de sábados a todos los pescadores a apuntarse a una cita como el Campano Soriano, que se celebrará este día 30. «Echamos de menos que haya más gente, parece que la pesca va un poco a menos y este tipo de eventos y campeonatos tienen que servir para unir, para que venga más gente», aseveró en el Casino Amistad Numancia, donde tuvo lugar el acto.

Cuestionado por ello, explica que a la pesca le hace falta «repercusión dentro de los medios» y «más visibilidad». Valora en este sentido el trabajo del Campano Soriano y asegura que la promoción entre los más jóvenes es clave para que esta disciplina siga creciendo. «Creo que es importante que la gente joven se involucre, intentar hacer campeonatos para los más pequeños y que la gente vea lo que realmente supone la pesca, que no es simplemente echar una caña y esperar a que te piquen». En este sentido, por ejemplo, el club soriano prevé realizar este curso un concurso de montaje de moscas para niños.

Sobre si volverá a Soria este año, Muñoz detalla que la fecha del Campano le coincide con el Nacional de lago, pero asegura que intentará volver al Máster. «De todos modos, lo importante es que la gente se anime y venga a conocer Soria, que el río Duero tiene muchísimas posibilidades y que si vienen se lo pasarán en grande». Es la recomendación de un campeón del mundo.