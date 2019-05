El Albacete no ha perdido en casa y el C.D. Numancia sólo ha ganado un partido fuera. Con estos condicionantes, el cartel de favorito para sumar los tres puntos es claramente para el conjunto manchego. Pero desenlaces más raros se han dado en el fútbol y desde el conjunto numantino, a través de las palabras de su entrenador Aritz López Garai, se confía en conseguir el triunfo para allanar la delicada situación en la que se encuentran en la clasificación. «Somos capaces de ganar», aseguraba el míster, aunque para ello «tenemos que estar bien». Y para estar bien, el Numancia tiene que crecer con respecto a los últimos encuentros, especialmente respecto a las tres últimas salidas que se han traducido en derrotas.

El Numancia está a sólo tres puntos del descenso y no le queda otra que reaccionar para no ver agravada su situación en la clasificación. El rival, tercero en la tabla, y el Carlos Belmonte no son los mejores compañeros de viaje. «Es un partido difícil pero nos da igual un poco con quién jugar. El escenario no nos da miedo y a Albacete iremos a ganar», sentenciaba el técnico de Basauri.

Los rojillos no están describiendo una buena campaña y cuando a López Garai se le preguntó sobre las claves para estar en la zona baja de la clasificación no dudó al afirmar que «defensivamente no estamos siendo contundentes. Estamos cometiendo muchos errores en defensa y hay que defender siendo más intensos». Los dos goles que marcaba el Deportivo de la Coruña la pasada jornada son el claro ejemplo de las facilidades que están dando los numantinos en la línea de cobertura. En Albacete tendrán que mejorar en este apartado del juego para no volver de vacío.

Mejorar y dar un paso al frente para sumar los puntos necesarios de la salvación. «Al equipo lo he visto bloqueado. Lo noté ante el Deportivo cuando íbamos perdiendo 0-2 en los primeros minutos».

La comparecencia de prensa de López Garai se centraba en la situación y en la dinámica del equipo en las últimas jornadas. «Estamos en la peor racha de la temporada en el peor momento», reconocía el vasco. Eso sí, Garai quiso mirar al futuro con optimismo porque «dependemos de nosotros». El técnico apuesta por hacer ellos los deberes sin mirar a otros partidos en los que también está en juego el no descender. El preparado vizcaíno hace sus propias cábalas y sabe que su equipos, además de los tres puntos asegurados ante el Reus, tiene que «ganar dos partidos más».

Al hilo de esta racha negativa y de los problemas en los que se ha metido el Numancia cuando hace dos meses contaba con un colchó de once puntos sobre el descenso, el vasco no tenía problemas en reconocer que «el entrenador es el responsable de todo lo malo que pasa en el equipo. Me siento responsable de la situación en la que se encuentra el Numancia».

De cara al partido de mañana ante el Albacete, el Numancia contará con las bajas de Unai Medina, Oyarzun y Mateu, mientras que hoy se despejarán las dudas de Nacho y de Atienza. Garai se refería al once y sobre la portería dejaba la duda de si en el Belmonte estará Juan Carlos o Gaizka Campos.

Escassi, al centro del campo

El míster dejó muy claro que Escassi no repetirá en el centro de la defensa porque no le había convencido el rendimiento ante el Dépor. Así, el malagueño actuará en el centro del campo. Confirmó la titularidad de Higinio en Albacete y se lamentó de los problemas de tobillo de Guillermo porque «el otro día nos dio mucho». Garai continuó refiriéndose a otros futbolistas y sobre la implicación de Diamanka con el equipo comentó que «hablo mucho con él y creo que conmigo es sincero. Me dice que lo va a dar todo hasta el final». Se mostró crítico con el momento de forma de Yeboah, del que apuntó que «no lo veo con frescura».

Ramis

El entrenador del Albacete es consciente de la oportunidad que tiene el equipo de regresar a Primera y aseguró que «esta jornada es especialmente importante, porque nos puede acercar mucho más al objetivo». Luis Miguel Ramis tiene claro que «dependemos de nosotros mismos», pero para ello hay que «ganar al Numancia» y, a pesar de la mala clasificación de los sorianos «será un partido complicado, porque la clasificación refleja una continuidad, pero no marca lo que puede ocurrir en 90 minutos». Ramis espera contar con Tejero, con el que no quisieron «correr riesgos» en Pamplona «y perderlo para lo que resta de temporada». Sobre las bajas por sanción de Zozulia y Dani Torres dijo que «todas las bajas son importantes».