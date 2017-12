Son capaces de todo. Ese es el resumen que puede hacerse después de hablar con Lidia, Alberto o Álvaro, algunos de los 21 deportistas federados que compiten con el Club Deportivo Ande Soria, vertiente de la asociación cultural del mismo nombre.

¿Que es lo que más te gusta del deporte? «El deporte», dice Lidia Gonzalo. Es una respuesta tan sencilla y tan completa a la vez que casi deja sin palabras. Para ella, como para sus compañeros, la actividad deportiva es una parte más de su día a día. Casi da igual qué hacer. Lo mismo se tiran a la piscina que se marcan un swing. Aunque, claro, cada uno tiene sus preferencias.

Para Lidia es «normal» subirse al caballo y asegura que no se pone nada nerviosa cuando sale a competir. Ello a pesar de que viajan por toda España para participar en campeonatos nacionales, de los que se han traído en los últimos años «muchas medallas». Lo de muchas no es exageración, es que han sido tantas que de cabeza pierden la cuenta. Además de en equitación, también compiten en natación, atletismo, golf y antes en tenis de mesa o esquí, pero de esto último ya hace algunos años. Para Alberto Molina está «chupado» tirarse a la piscina y se mueve por las calles como pez en el agua y Álvaro Herrero deja claro que el atletismo es lo que más le gusta, tanto la pista como el campo a través. Aunque confiesa que esta última modalidad «sí que es un poco más dura».

«Las barreras son las que cada uno se quiere poner, como todo. Los que estamos aquí lo que hacemos es ayudarles a no ser conscientes de esa barrera, ese límite que a lo mejor se autoimponen. Que sepan que la pueden saltar, rebasar, superar. Nuestra misión no es más que esa y no hacemos nada del otro mundo, son ellos los que tienen ese espíritu de superación, los que lo ponen todo». Víctor Herrero es ahora gerente de la entidad que preside Arturo González. Ejerce también como monitor. «Somos un poco de todo», advierte. En la tarde de este martes, mientras unos jugaban al parchís, otros dibujaban o navegaban por internet y otros se preparaban para ir a la piscina. «Les encanta», admitían dos las monitoras que les acompañan habitualmente.

El Club Deportivo ANDE Soria nació en el año 1993 en el seno de la Asociación Cultural, constituida diez años atrás. «Fundamentalmente nace por el vacío que existía en el terreno del deporte para el discapacitado intelectual en la provincia», explica Herrero, que es familia de Álvaro y lleva vinculado desde hace una treintena de años a la asociación, a la que llegó tras acogerse a la objeción de conciencia.

El club se fundó con el objetivo de considerar el deporte no solo como «elemento fundamental en el desarrollo integral de la persona», sino también como un instrumento «esencial e inmejorable de integración».

«Ahora mismo lo tenemos dividido en dos aspectos: el deporte base, de escuela, y luego el de competición», explica Víctor Herrero. El deporte de escuela es el que realizan a diario y que incluye disciplinas como natación, equitación, fútbol sala, gimnasia, tenis de mesa... En cuanto al aspecto competitivo, el club participa en Campeonatos de España, regionales e incluso hace unos años en pruebas europeas y mundiales.

«Este año ya hemos terminado los campeonatos de España y autonómicos y mira que somos pocos, un club muy modesto que lógicamente no tenemos acceso a tantos deportistas como otras poblaciones más grandes, pero aun así casi siempre estamos ahí en la pomada», detalla Herrero. La temporada la han cerrado con ocho preseas. «Y no es fácil conseguir una medalla –añade–, pero estos chicos lo consiguen, con un esfuerzo tremendo, con unas ganas y una ilusión...». Las mismas, dice, «que ponen ya no en la práctica del deporte, sino en todo lo que hacen».

El premio muchas veces no es ganar, sino simplemente salir de viaje, ver a otros compañeros, disfrutar juntos. «El simple hecho del aspecto competitivo, el hecho de salir, de ir a un hotel, un restaurante... Por mucho tiempo que pase, por muchos años que hayan ido, para ellos siempre es una experiencia nueva». Y se preocupan por ver cuáles son las próximas fechas. «La primera salida que tenemos este año es a final de enero a Zafra y ellos ya lo saben, lo miran por internet y se enteran incluso antes que nosotros», explica.

Lidia, Alberto o Álvaro, como el resto de sus compañeros de Ande Soria, son deportistas sorianos con ficha en la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Aunque eso, la verdad, es lo de menos. Importa tanto como que este reportaje se escribe con la excusa de que el próximo domingo 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. De hecho, puede darse cuenta quien lea de que este texto podría haberse incluido en cualquier otra edición de esta publicación. Entre otras cosas porque ellos no tienen intención alguna de dejar el deporte en mucho tiempo, también porque probablemente este domingo estén esperando al lunes, a la siguiente clase, el siguiente entrenamiento, a subirse al caballo, lanzarse a la piscina o atarse las zapatillas con la misma ilusión que el primer día. Una ilusión que para quienes comparten su día a día se convierte «en una razón para continuar».