El capitán lidera el proyecto

El Río Duero Soria oficializó ayer la renovación de su capitán, Manuel Salvador, para liderar el nuevo proyecto del club soriano en la Superliga de voleibol del próximo ejercicio. Salvador y Manuel Sevillano seguirán como los pilares más reconocibles del equipo celeste en la temporada número 32 para el voleibol soriano dentro de la máxima competición nacional. Para el capitán supondrá la decimosexta bajo los diferentes equipos sorianos desde que se incorporó al Numancia a la finalización de su etapa juvenil destacando en un Campeonato de España en el que se fijó el conjunto rojillo para ficharlo. Con 33 años, seguirá una temporada más defendiendo los intereses del club soriano y será el referente en el vestuario, junto al entrenador-jugador, Manuel Sevillano. «Estoy muy contento y siento que es una responsabilidad», comentó ayer el capitán durante el acto de presentación de su renovación arropado por el presidente del club, Alfredo Cabrerizo.



Después de la temporada recién finalizada, calificada por el presidente como «complicada y con momentos desagradable» por ver la sombra del descenso muy cercana, desde el Río Duero se pretende «dar un cambio» y «preparar una plantilla» para evitar esos «momentos negativos» a los que se refirió el rector celeste. «Sevillano encabeza el proyecto y con la renovación de Manuel Salvador, nuestro capitán y el mejor jugador, comenzamos a poner pilares en la plantilla, que iremos confeccionando poco a poco con aires nuevos», adelantó Cabrerizo. El capitán asumirá, una vez más, el liderazgo en el vestuario del que tiene que tirar para «encabezar el proyecto y aspirar a mejorar», indicó Salvador. «Estoy muy feliz en el equipo y en la ciudad. No pensaba cuando llegué estar tanto tiempo aquí, siendo uno de los jugadores principales del equipo por lo que es una responsabilidad y un orgullo. Esta temporada nos tenemos que mentalizar desde el inicio, y yo el primero, para evitar lo de la temporada anterior y revertir la situación. Anímicamente, no estuve bien y me costó por lo que este año debo asumir la responsabilidad de tirar del equipo y ser un ejemplo para el resto de los compañeros», argumentó el capitán, agradecido al club por el esfuerzo de contar con él.

Plantilla

La composición de la plantilla del Río Duero para el próximo ejercicio se elabora desde el número de bajas registradas y la necesidad de cubrir sus ausencias. El presidente confirmó la no continuidad de Álvaro Hernández, «una decisión que ha costado tomar por llevar seis años con total entrega y dedicación por lo que se lo agradecemos aunque es una decisión técnica», y también adelantó la marcha de jugadores como Luis Martín, Daniel Retuerto, Guillermo Loeches, Marcelo Hister y Mario Dos Santos. «El final de temporada de Luis Martín le ha puesto en el escaparate y cuenta con varias ofertas en la Superliga. Loeches y Retuerto nos han comunicado su intención de no seguir y los dos brasileños tampoco continuarán», explicó. La remodelación de la plantilla tendrá capítulos como las conversaciones pendientes o iniciadas ya con jugadores como Alejandro Vinuesa, Jaime Pérez, Ignacio Sánchez y Javier Izquierdo. El que tiene contrato y seguirá es Víctor Méndez, al igual que Manu Salvador y Manuel Sevillano. Confirmado está el fichaje del receptor Óscar Prades. Seguirán atentos a la evolución de los canteranos en la concentración permanente, Adrián Olalla y Lucas Lorente, y negociarán con Juan Francisco Frías para intentar incorporarlo al equipo.