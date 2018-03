Cara y cruz en Regional

Cara y cruz para los dos equipos sorianos de la Primera División Regional de Aficionados en los dos encuentros aplazados de la jornada 17 que disputarton ayer. Mientras el Norma San Leonardo lograba una importante victoria ante el colistas Carejas Paredes, el Tardelcuende regresaba de vacío de su desplazamiento a Burgos para medirse al colíder Briviesca. Los pinariegos suman tres puntos de oro para su objetivo de la salvación y los del Izana confirman sus problemas para puntuar como visitantes.

El Tardelcuende no sumaba en Briviesca después de perder por 3-0 en el partido aplazado en el mes de enero por la nieve y correspondiente a la jornada 17. Los pupilos de Mario Salvachúa vieron como los locales conseguían ponerse a los once minutos en ventaja, administrando así su ventaja hasta el tramo final del encuentro, cuando llegó la sentencia gracias a un tanto de penalti a falta de cinco minutos y a otro a uno del final. Los tres goles de los de casa los firmó un inspirado Rubén Espinosa.

Y es que al Briviesca sacó petróleo de las jugadas a balón parado. Así llegó el primero, cuando todavía no se había llegado al cuarto de hora y los pizarreros plantaban cara. Fue en un libre directo perfectamente transformado por el citado atacante rojillo el que le valió a los suyos para poner el marcador en franquicia. Buscó igualar la contienda el cuadro tardelcondino, pero a pesar de contar con buenas opciones para hacerlo, el balón no quería entrar.

Con uno abajo en el electrónico se llegó a la segunda mitad, donde los rojinegros, ayer con camiseta amarilla, siguieron creando peligro en las inmediaciones de Chema, portero local, que impidió que el Tardelcuende a través de Guille o Jorge Andrés encontrara el camino del gol. Cuando faltaban cinco minutos para la conclusión, y desde los once metros, de nuevo Rubén Alonso sentenció. Edu adivinó la trayectoria del cuero, pero no pudo tenerlo. El ‘7’ briviescano, en el 89’, situó el definitivo 3-0.

Por su parte, el Norma San Leonardo se jugaba mucho ante un Carejas Paredes que está desahuiciado en la clasificación. Los pinariegos tenían que ganar sí o sí para mantener opciones de permanencia. Fue un partido de poca calidad y que se decidía con un gol de Chapitas a la media hora de juego. Los visitantes pudieron lograr el empate en el tramo final, pero la suerte estuvo de cara para un Norma que el domingo visita al Villarcayo.