Cara para el Numancia B y cruz para el Almazán

El Numancia B hizo subir ayer la primera victoria de la temporada a su casillero particular en el feudo del debutante Real Burgos. El filial soriano tuvo que esperar hasta la segunda mitad para enviar a la lona a un rival que nunca arrojó la toalla y que por momentos estuvo cerca de la igualada.

Pronto se le torcieron las cosas a los anfitriones cuando Germán tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión antes de cumplirse el minuto 10. Para entonces su compañero Sito había realizado la primera aproximación peligrosa de la contienda con un disparo raso y potente que se perdió junto al palo.

La réplica de los sorianos, que trataban de llevar la iniciativa, pero sin demasiada claridad en sus acciones, la protagonizó el central De Fruto con un sensacional zapatazo desde 25 metros que Ibai despejó a saque de esquina junto a la escuadra.

En la siguiente acción fue De la Mata quien en posición forzada echó el balón por encima del larguero de cabeza.

Los visitantes dieron un paso adelante e incrementaron su control territorial, aunque sin demasiada profundidad. De los sorianos eran todas las llegadas al área, como las protagonizadas por De la Mata, que disparó muy flojo en una buena dejada de Alfredo, en una llegada por velocidad de Alí y en un cabezazo de De Frutos en una acción de estrategia. Todas ellas fueron bien detenidas por el meta Ibai.

Ya en el tiempo de prolongación llegó la mejor ocasión del Numancia B, una veloz transición al contragolpe que dejó a Ebri solo ante Ibai, pero su disparo salió muy cruzado.

El choque se puso de cara para los intereses de los sorianos en el arranque de la segunda mitad. Sorprendieron al Real Burgos en un saque de puerta en largo sobre el costado derecho de la defensa de los rojipardillo. Abel dejó desguarnecida su espalda y Alí le ganó la partida. Desde la línea de fondo puso un perfecto servicio al corazón del área, donde Adri batió a Ibai en boca de gol.

El tanto espoleó los ánimos del Real Burgos, que comenzó a arriesgar más en busca de la igualada. Hontoria lo probó en dos ocasiones, primero con una volea desde la frontal demasiado centrada que no puso en aprietos a Jara.

Cuando mejor estaba el Real Burgos llegó la sentencia en el 87 en una rápida transición por el costado zurdo. Alí volvió a ganar la partida a Abel y su centro a la derecha fue aprovechado a la perfección por Ekiza, quien con un sutil golpeo de interior con rosca alojó el balón en el fondo de las mallas.

Fiasco del Almazán

El Almazán no tuvo una buena presentación ante su afición y cayó derrotado por 1-3 ante la Virgen del Camino. Los adnamantinos cumplieron con la tradición y vieron como se les atragantaba el partido que coincidía con las fiestas de la Bajada de Jesús. Los leoneses se adelantaban antes de cumplirse la media hora de juego ante un Almazán que estaba realizando un buen juego. Y es que los locales merecieron más en la primera parte. Los de Diego Rojas se vinieron abajo tras el descanso y a los cinco minutos de la reanudación llegaba el 2-0, que era la puntilla.

El Ágreda golea

La Sociedad Deportiva Ágreda no pudo tener mejor inicio de temporada al golear por 4-1 al Torres en La Arquilla. Dos goles en la primera parte y otros dos en la segunda dieron buena cuenta de un rival que siempre fue inferior a los agredeños y que anotaba su tanto del honor en el minuto 89. Al Ágreda no se le pudo poner mejor el partido ya que en el minuto 6 se adelantaba en el marcador. En el último minuto del primer periodo llegaba el 2-0 que ponía la balanza muy a favor de un equipo local que había desplegado un buen juego hasta el tiempo de descanso. Ya en la segunda parte el Ágreda no bajó el pie del acelerador para anotar otros dos goles más. El próximo fin de semana el equipo verde visita al Gallur.