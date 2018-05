La carambola no es imposible

El C.D. Numancia se agarra al clavo ardiendo de las matemáticas y, después de la derrota del domingo en Sevilla, necesita una carambola en la última jornada de Liga para meterse en el play off de ascenso a Primera División. Una carambola que no es imposible y que pasa por ganar a la Cultural Leonesa en Los Pajaritos y esperar los marcador del Cádiz y del José Zorrilla. La llave de la promoción rojilla pasa principalmente porque el Cádiz pinche en Los Cármenes ante un Granada que no se juega nada en la clasificación.

La grada de Los Pajaritos también estará pendiente de lo que acontezca en el José Zorrilla en el duelo directo entre Valladolid y Osasuna, así como del partido que el Oviedo jugará en el Carlos Tartiere contra el Huesca. Será una tarde de transistores, aunque el Numancia está obligado a sumar los tres puntos ante un rival como la Cultural que se juega la permanencia en la categoría.

La última jornada promete fuertes emociones para conocer los dos equipos que acompañarán a Sporting de Gijón y Zaragoza en la promoción. Cinco equipos optan a ello: Cádiz, Valladolid, Osasuna, Numancia y Oviedo. Los duelos claves de la jornada se vivirán en Los Cármenes entre Granada y Cádiz y en Zorrilla con el partido entre Valladolid y Osasuna. El que salga ganador de este duelo jugará el play off, lo mismo que le ocurre al Cádiz si logra los tres puntos en Los Cármenes.

A Osasuna le vale el empate en Valladolid porque sale favorecido de todos los posibles empates con el resto de equipos implicados. Por su parte, Numancia y Oviedo necesitan vencer y que otros resultados les fueran favorables para tener opciones. Además, se podría dar un quíntuple empate entre todos los implicados -si Valladolid y Osasuna empatan, lo mismo que el Cádiz en Granada y sorianos y ovetenses ganasen a Cultural y Huesca, respectivamente- en el que saldrían favorecidos Osasuna y Numancia. Los dos conjuntos rojillos sumarían doce puntos en la liguilla particular y se meterían en la promoción.

Un cuádruple empate llevaría al Numancia al play off y otro le dejaría con la miel en los labios. El empate a 55 puntos con Cádiz, Valladolid y Osasuna, los navarros y los sorianos se colarían entre los seis primeros. Si embargo un cuádruple empate con Valladolid, Osasuna y Oviedo dejaría al Numancia fuera y el play off sería para pucelanos y pamploneses.

Los triples empates también serían la cara y la cruz para el Numancia. Un triple empate a 65 puntos con Cádiz y Oviedo metería a los sorianos en el play off de ascenso. Si embargo, un triple empate con Valladolid y Osasuna apartaría a los sorianos de la promoción, unos cruces que disputaría Osasuna.

Otra combinación más sencilla y que también se podría dar es el empate a puntos entre Cádiz y Numancia que favorecería a los numantinos por el ‘goal average’. Para ello tendrían que ganar Valladolid u Osasuna y que perdiera el Oviedo. Las calculadora echan humo. El desenlace será el sábado por la noche.

Osasuna es el gran favorecido en los empates múltiples

La victoria ante el Lorca y los resultados favorables para Osasuna de Cádiz, Oviedo y Numancia han allanado mucho el camino de los navarros hacia el play off de ascenso a Primera. Tiene un 70,37% de posibilidades de clasificarse: 57 de las 81 quinielas posibles de los cuatro partidos decisivos (27 de 27 si ganan; 26 de 27 si empatan; y 4 de 27 si pierden). A continuación las combinaciones para definir la promoción de ascenso.

Quíntuple empate que metería al Numancia en play off. El Numancia jugaría la promoción. El propio equipo soriano, Cádiz, Valladolid, Osasuna y Oviedo tendría 65 puntos y los grandes beneficiados serían Osasuna y Numancia con 12 puntos ambos en esta clasificación.

Cuádruple empate que clasificaría al Numancia en play off. Rojillos, Cádiz, Valladolid y Osasuna sumarían 65 puntos y los grandes favorecidos serían Osasuna (12 puntos) y Numancia (9 puntos).

Cuádruple empate que dejaría al Numancia fuera de play off. Valladolid y Osasuna jugarían la promoción con 10 y 9 puntos respectivamente en la liguilla. Numancia con 8 puntos y Oviedo con 6 se que quedarían fuera.

Triple empate que da al Numancia el play off. Con 7 puntos en la liguilla los sorianos superarían a Oviedo y a Cádiz con 6 y 4 puntos, respectivamente.

Triple empate de aparta al Numancia del play off. La promoción la jugaría Osasuna con 6 puntos en la liguilla. El Numancia sumaría 5 y el Valladolid 4. El Cádiz sería el otro clasificado.

Empate simple con Cádiz o con Oviedo que daría a los sorianos el play off. El goal average favorecería siempre al Numancia ante gaditanos y ovetenses.