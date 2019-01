Carlos Cortés afronta su primer Mundial

Se presentó casi por casualidad al Campeonato de España de cinco quillas en julio y hoy afronta el primer Mundial de su vida. Carlos Cortés está desde ayer Lugano (Suiza), donde se celebra el Campeonato del Mundo por equipos de esta modalidad de billar. «Fue una sorpresa porque yo jugaba a cinco quillas en Valladolid hace casi 20 años, pero nunca había participado en un campeonato. Este año, como quedaba cerca, en Alcobendas, y había terminado de jugar a tres bandas, pues fui allí, debute y gané los partidos», resume el billarista soriano. La casualidad hizo que este año por primera vez se celebre la cita mundial por equipos, a la que acuden con la selección española tres deportistas más: los madrileños Antonio Sánchez y Ángel Soneira y el vallisoletano José Ignacio Merino.

Así que fue una «sorpresa» por partida doble. Primero por ganar el Nacional y después porque Cortés estaba preparándose para una posible selección para jugar el Europeo que se celebra en Alemania en abril cuando recibió la noticia del Mundial. «Desde entonces ya hemos estado entrenando estas tres semanas de Navidad», apunta.

España se encuadra en el grupo con Suiza, Argentina y República Checa. Cortés deberá medirse a los campeones de estos países: Riccardo Ciccardi, que ha participado en algún Mundial de la modalidad colocándose entre los 20 primeros, Alejandro Martinotti, actual campeón del mundo y el rival más duro, y Dusan Kratochvil, que no cuenta con ranquin, lo que, como apunta el soriano, «no quiere decir que sea malo, sino que no tiene participaciones conocidas».

Los dos primeros enfrentamientos de Cortés son hoy por la mañana y el tercero mañana por la mañana. Todos se retransmiten por internet a través de la página de la competición (www.modialbiliardo-lugano.ch). El objetivo es superar alguno de estos partidos tanto individual como colectivamente, para así poder acceder a los cuartos de final.

La favorita al título es Italia, dado que tiene el único equipo profesional completo, aunque Argentina cuenta también con grandes figuras internacionales. «En Italia hay 16 profesionales y más de 2.000 jugadores amateur de cinco quillas. Hay casi 900 clubes de billar en total y el 70% juega esta modalidad», explica Cortés. Es este país en el que más tirón tienen las cinco quillas, junto con Argentina y Uruguay, que son las únicas selecciones no europeas que van a disputar el Mundial.

En España, explica el billarista soriano, el nivel es «muy pequeño». Ha habido más tradición en Cataluña, donde se ha estado celebrando el Nacional. Ha sido en la edición de 2018, que se disputó en Madrid, donde se ha animado más gente y parece que ha repuntado.

Cortés se ha preparado a conciencia para la cita, a la que acude sin haber entrenado previamente con sus compañeros, ya que salió el martes en el tren de la noche hacia Madrid y viajaron de madrugada a Suiza, donde aprovecharon el día de ayer para hacer los primeros entrenamientos. En cualquier caso, parten en buena forma. «Hemos hecho una prueba nacional, que es donde quedé quinto, y lo hemos hecho más o menos bien todos, los cuatro entre los cinco primeros», relata.

Para el soriano es su primer Campeonato del Mundo. «He estado en Oporto, en Sevilla y en Bélgica, pero eran Copas del Mundo de billar a tres bandas en la que no tienes por qué ser seleccionado, tú te pagas tus gastos y si haces un buen puesto puedes ganar dinero o te puede fichar una marca de material deportivo… Incluso si ya eres de los mejores de España te pueden pagar los viajes, pero excepto en Bélgica, que tenía una beca de la Junta de Castilla y León, me lo he costeado yo». En esta ocasión es distinto, ya que ha viajado seleccionado por la Federación Española y los gastos corren por parte de la entidad deportiva.

Así que Cortés lleva tres semanas inmerso en las cinco quillas, una situación inaudita. «Igual hago un buen Mundial y un buen Europeo y sale alguna oportunidad de jugar en Italia, que es la única liga profesional que hay. Pero yo hoy por hoy lo descarto porque a mí me gusta más el billar a tres bandas, ahí hay que ser sincero». De hecho, no duda en afirmar que lo echa de menos, aunque es consciente de que «hay un compromiso y hay que ser serios y dar lo máximo en la modalidad en la que vas a representar a tu país».

Sobre sus próximos compromisos, tras el Mundial continuará con las tres bandas, con un Nacional que se celebra en Madrid el día 31. Dejará entonces las cinco quillas hasta abril, cuando ya estará pensando en el Europeo de esta modalidad, para el que es muy posible que sea también seleccionado.