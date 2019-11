Carlos Cortés gana en el Ranking Regional

Carlos Cortés conquistó Valladolid y Pedro Camarero fue segundo en la la fase final de la Primera Prueba de Ranking Regional de Billar a Tres Bandas celebrada en la capital pucelana. En la cita competían hasta seis componentes del C.A. Numancia: Carlos Cortés, Pedro Camarero, Eduardo Molina, Jerónimo Miguel, Jesús Ángel de Miguel, Jerónimo Miguel y Felician Farcas. Únicamente Carlos Cortés y Pedro Camarero eran capaces de conseguir la clasificación a cuartos de final, pero a partir de aquí no tuvieron rival, ya que no bajaron del 1.000 de promedio particular en ninguno de los partidos que disputaron hasta la final incluida.

Camarero vencía ante Ángel Serrano por 40-18 en 40 entradas, mientras Cortés lo hacía ante David López por 40-25 en 46 entradas, firmando así el mejor promedio del Campeonato. En semifinales Cortés volvería a desplegar su juego ante Jesús Antón, ante el que venció por 40-24 en 39 entradas, mientras que Camarero se imponía a Salvador Díez por 40-34 en 38 entradas. Ya en la final, ambos compañeros de la escuadra numantina, desplegarían un brillante juego para deleite de todos los aficionados que se desplazaron a las instalaciones del C.B. Valladolid. Carlos Cortés completaba la distancia de 40 carambolas en tan solo 29 entradas, pero seguido de cerca por Camarero, que conseguía completar 34 carambolas, volviendo a estar ambos numantinos muy por encima del 1.000 de promedio particular.

Con este resultado el C.A. Numancia ha vuelto a demostrar que continúa estando en lo más alto del Billar a Tres Bandas en Castilla y León, aunque echa en falta a su segunda unidad para poder copar las posiciones punteras de la clasificación general.