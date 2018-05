Carlos Heras piensa en modo play off

El BM Soria realizó un sobresaliente final de temporada al encadenar nueve victorias seguidas que le auparon a la cuarta plaza de la clasificación, a sólo cuatro puntos de meterse en el play off de ascenso. El presidente del club, Carlos Heras, analiza este spring final de los suyos y también mira hacia el futuro con ambición ya que en el horizonte de la próxima campaña está luchar por el ascenso a División de Honor Plata. «Con un puntito más de calidad en la plantilla tenemos que pensar en pelear por subir de categoría».

Heras hacía balance del campeonato liguero disputado por su equipo e indicaba que «hemos terminado la temporada como motos». El dirigente reconocía que hasta estos últimos meses en los que el BM Soria lo ha ganado todo la irregularidad fue la nota predominante de un conjunto al que le costó arrancar. «Al final de la Liga sí que hemos sabido competir y los frutos del buen trabajo realizado han aparecido».

Los sorianos fueron los mejores en los dos últimos meses de competición y de estar en la zona media-baja de la tabla pasaron a codearse con los mejores para acabar con sólo cuatro puntos de desventaja respecto a Santoña y Deportivo Safa, las dos escuadras que van a disputar los cruces por dar el salto de categoría. «El sabor de la recta final de Liga es dulce, pero al estar tan cerca de la promoción te lamentas de alguna derrota como ante Leganés o Ademar, rivales de la zona baja, y te acuerdas del partido en Gijón en el que nos bailaron los árbitros un punto. Pero la competición es la competición».

La plantificación para el siguiente ejercicio ya ha comenzado y la renovación de Daniel Bandrés en el banquillo es cuestión de cerrar algunos flecos. La piedra angular del proyecto del BM Soria seguirá porque «las dos partes estamos contentos y porque los jugadores se identifican totalmente con su método de trabajo», afirmaba Heras.

Con el entrenador prácticamente atado, las conversaciones se centran en mantener el bloque de jugadores de esta campaña. Llegará algún refuerzo, pero la base del BM Soria continuará. «Ha sido un vestuario muy bueno, con una gran calidad tanto deportiva como humana», destacaba el presidente.

Continuidad con algún retoque para dar un salto de calidad a la hora de mirar de frente al reto del play off de ascenso. «Tenemos que pensar en superarnos al año que viene y en reforzar al equipo para estar más arriba en la clasificación», señalaba Heras. Y es que el presidente se muestra muy ambicioso de cara a un futuro que ve con optimismo. «Con los mimbres que tenemos y según el nivel demostrado en la recta final de esta temporada no podemos pensar en otra cosa que no sea el play off».

El BM Soria ha ido claramente de menos a más y sólo los pequeños detalles le han privado de alargar el curso. Heras se quiere sacar la espina y el equipo se ve capacitado para ello.